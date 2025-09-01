Na Babiše zaútočil na mítinku muž berlí, šéf ANO je v nemocnici

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše někdo fyzicky napadl. Na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku jej neznámý muž udeřil berlí do zad. Incident podle informací iDNES.cz na místě řešila policie. Babiše ošetřují ve frýdecko-místecké nemocnici.

„Je ve Frýdku-Místku na CT, snad bude vše v pořádku,“ potvrdil poslanec ANO Aleš Juchelka v České televizi, že se Babiš po incidentu podrobil rentgenovému vyšetření.

„Mám to jen z doslechu, že pan předseda byl napaden berlí nějakým pánem. Nějaká kolegyně toho pána si to natáčela,“ řekla serveru iDNES.cz poslankyně za ANO Zuzana Ožanová.

Incident podle Ožanové na místě řešila policie, Babiš také podstoupil vyšetření. „Zatím nemáme zprávy, že by byl nemocen, ale pro jistotu probíhají vyšetření, protože útok byl veden na hlavu,“ dodala poslankyně.

Kampaňový obytňák hnutí ANO boural v Ostravě, taxi mu poškrábalo plechy

„Najednou se před stanem objevil starší muž s holemi a začal ho těmi holemi mlátit. Já jsem stál poblíž, zaregistroval jsem to asi jako první a pana Babiše jsem odvedl,“ popsal situaci poslanec ANO Igor Hendrych.

Babiš se podle Hendrycha po incidentu rozhodl odjet do nemocnice. To na mítinku hnutí ANO v Janovicích následně potvrdil také jeho spolustraník a stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

Do nemocnice ale Babiše podle informací redakce neodvezla sanitka. „Nemáme o tom žádný záznam. Pokud jel do nemocnice, pak to šlo mimo nás,“ řekl mluvčí moravskoslezské záchranné služby Lukáš Humpl.

