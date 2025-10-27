Počty lidí s demencí v kraji rostou. Lůžek pro ně přibývá, ale málo

Martin Pjentak
  9:55
Téměř dvacet tisíc lidí s demencí žije podle výroční zprávy České alzheimerovské společnosti v Moravskoslezském kraji. To je téměř o čtvrtinu více než před deseti lety. A množství lidí s Alzheimerem či jinou formou demence bude v souvislosti se stárnutím populace dále stoupat. Počty lůžek v domovech se zvláštním režimem přitom v regionu sice postupně rostou, aktuálním potřebám však nestačí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„V domovech pro seniory je v Krajské síti sociálních služeb zařazeno zhruba 4 300 lůžek a dalších přibližně 1 550 lůžek je v domovech se zvláštním režimem,“ konstatovala Miroslava Chlebounová z tiskového odboru kraje.

Napříč regionem funguje také osm domovů soukromé sítě SeneVida, a to buď pod názvem Alzheimer Home, nebo SeneCura. Jejich celková kapacita činí 736 lůžek.

V příštím roce pak přibudou další stovky lůžek, z toho 74 v krajských zařízeních, novou pobočku chce otevřít Penta Hospitals, jíž patří zmíněná síť SeneVida.

„Na druhé čtvrtletí roku 2026 chystáme otevření domova v Karviné s kapacitou 213 lůžek,“ informoval mluvčí Penta Hospitals Vladislav Podracký.

Vše, co byste měli vědět o Alzheimerově chorobě. Devět otázek a odpovědí

Domovy se zvláštním režimem slouží především lidem v těžším stadiu demence. „Dá se ale říct, že i značná část obyvatel domovů pro seniory trpí nějakou formou demence. V případě, že je onemocnění závažnější, je pak už potřebná péče právě v domovech se zvláštním režimem,“ vysvětlil náměstek ostravského primátora pro sociální oblast Zbyněk Pražák.

Navzdory rostoucímu počtu míst je zájem o umístění větší, než jsou možnosti stávajících zařízení.

„Poptávka je u nás dlouhodobě vyšší než volné kapacity. Zejména v hustě obydlených oblastech se k vyššímu zájmu o umístění přidávají i delší čekací lhůty na volná lůžka,“ dodal Podracký.

Jaké jsou v kraji reálné počty podaných žádostí, se ale odhaduje velmi těžko. „Často se jedná o duplicitní podání žádostí, kdy jeden senior má podanou žádost u několika poskytovatelů sociálních služeb,“ uvedla Chlebounová.

Málo zdravotnického personálu

A problémem spojeným s fungováním pobytových sociálních služeb je také nedostatek vhodných zaměstnanců.

„Pracovníky pro přímou péči se nám daří jakž takž zajistit, horší je to se zdravotnickým personálem,“ popsal personální situaci nejen ve svém zařízení ředitel Domova Vítkov Tomáš Surovka. „Jedním z faktorů je skutečnost, že platy v nemocnicích jsou vyšší než v sociálních službách, na Vítkovsku, kde je méně obyvatel, je to i nedostatek kvalifikovaných lidí.“

„Při hledání lidí nám pomohlo, že jsme o sobě dávali hodně vědět. Do přímé péče se nám hlásili například lidé, které už přestala bavit práce v automotive, díky vyškolení se mnozí u nás úspěšně zapracovali,“ popsala jednu z možných cest Jana Prášková, ředitelka loni otevřeného Domova pod Bílou horou v Kopřivnici. Zároveň se ale obává, zda se podaří pracovníky udržet. „Blíží se otevření domovů v Příboře a ve Frenštátě, bojíme se, zda nám některé lidi nepřetáhnou.“

Situace naštěstí není úplně tragická. „Máme výhodu, že na území kraje působí několik vysokých, vyšších odborných a středních škol se zaměřením na sociální práci. Tito budoucí absolventi, zčásti saturují potřeby sociálních služeb v kraji. Ale platí, že čím dále od větších měst, tím je přístup k novému personálu obtížnější,“ dokončila Chlebounová.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Takový moderní grunt jste ještě neviděli, vyrostl na Ostravsku

„Máme moderní grunt,“ říkají o svém domě sami majitelé. Byť jde o moderní stavbu, zapadla do okolní krajiny a okolní zástavby zcela přirozeně. Kombinuje totiž tradiční vesnickou sedlovou střechu s...

Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

Díky tátovi nádražní hospody miluje. V Bruntále ale dostala v Ano, šéfe! sodu

Hospůdka přímo na peróně na zrekonstruovaném nádraží v Bruntále vypadá na první pohled slibně. Co chtít víc, když tam dorazíte vlakem a hladoví. „Já mám k nádražním restauracím vřelý vztah. Můj...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Plzeň - Baník 2:0, další výhru pro Hyského zachránil gólman Jedlička v nastavení

Domácí premiéra trenéra Martina Hyského se povedla jen výsledkově. Plzeňští fotbalisté v 13. kole Chance Ligy porazili ostravský Baník 2:0. První gól dal po dvaceti minutách hlavou útočník Adu, druhý...

Počty lidí s demencí v kraji rostou. Lůžek pro ně přibývá, ale málo

Téměř dvacet tisíc lidí s demencí žije podle výroční zprávy České alzheimerovské společnosti v Moravskoslezském kraji. To je téměř o čtvrtinu více než před deseti lety. A množství lidí s Alzheimerem...

27. října 2025  9:55

V Orlové našli v autě dva mrtvé lidi. Policie prověřuje vraždu a sebevraždu

Ve vozidle v Orlové na Karvinsku byli v neděli objeveni dva mrtví lidé. Pravděpodobně se jednalo o vraždu a sebevraždu, uvedla policie na síti X. Policie na místě stále zasahuje a veřejnosti nehrozí...

26. října 2025  21:46,  aktualizováno  22:17

Plzeň - Baník 2:0, další výhru pro Hyského zachránil gólman Jedlička v nastavení

Domácí premiéra trenéra Martina Hyského se povedla jen výsledkově. Plzeňští fotbalisté v 13. kole Chance Ligy porazili ostravský Baník 2:0. První gól dal po dvaceti minutách hlavou útočník Adu, druhý...

26. října 2025  17:38,  aktualizováno  20:33

Chachaři z Ostravy nevymizeli, říká Hruška, hlavní autor unikátní literární trilogie

Hlavním autorem nedávno vydané trilogie Literární Ostrava 1918–2018 je literární historik a publicista Pavel Hruška. Dílo obsahuje dvě knihy, které mají dohromady sedm set stran, a speciální mapu.

26. října 2025  16:55

Bývalou hasičárnu v centru Nového Jičína získalo město, míří tam však muzejníci

Do směny budov a pozemků se pustilo město Nový Jičín s krajem. Stěžejním objektem se stal areál historické hasičárny ve Zborovské ulici, po přestěhování hasičů do moderní základny na okraji města je...

26. října 2025  7:38

Ml. Boleslav - Karviná 2:4, domácí se dál trápí, za hosty dvakrát skóroval Samko

Už více než měsíc čekají fotbalisté Mladé Boleslavi na výhru v Chance Lize a ani proti Karviné neuspěli. Za hosty se dvakrát trefil Denny Samko, po jednom gólu přidali Abdallah Gning a Emmanuel...

25. října 2025  14:45,  aktualizováno  17:36

Třinecký obránce Jank bude měsíc hostovat v Českých Budějovicích

Hokejový obránce Bohumil Jank bude hostovat v Českých Budějovicích. Třinec na klubovém webu oznámil, že s ohledem na přetlak ve svých obranných řadách uvolnil třiatřicetiletého beka na měsíc na jih...

25. října 2025  13:58

Vysoká škola báňská pošle do vesmíru nanoroboty a chytré tričko

Dva výrazné úspěchy si v posledních dnech připsali zaměstnanci VŠB – Technické univerzity Ostrava. Vedle toho, že se škola stala vedoucí institucí výzkumu udržitelné energetiky v České republice, si...

25. října 2025  13:27

Ostrava uctí spisovatele Otu Filipa. Deska připomene i rodinnou kavárnu jeho otce

Česko-německý prozaik a publicista Ota Filip, od jehož narození ve Slezské Ostravě letos uplynulo devadesát pět let, bude mít vedle Nové radnice v moravskoslezské metropoli svou pamětní desku.

25. října 2025  6:03

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

24. října 2025  16:50,  aktualizováno  22:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Některé děti přiberou až dvacet kilo za rok, upozorňuje odborník na obezitu

Premium

Ultrazpracované potraviny, energetické nápoje, nadužívání moderních technologií a s tím spojený nedostatek pohybu, i to jsou kromě covidové pandemie faktory, které stojí za nárůstem obezity u dětí....

24. října 2025

Pořadatelé si přejí, aby maratonci běželi Ostravou pod dvě hodiny a deset minut

Upravenou a ještě rychlejší trať s mezinárodní certifikací World Athletics slibují pořadatelé druhého ročníku Zlatého maratonu Emila Zátopka Ostrava. Atleti poběží celým městem, přičemž start je v...

24. října 2025  14:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.