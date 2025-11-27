Zástupci města s investorem nyní podepsali smlouvu. „Město si nemůže dovolit vynaložit více než stovky milionů korun na podobnou investici, přitom populace stárne a jsme neustále oslovováni ve věci potřebnosti domova se zvláštním režimem pro bruntálské občany,“ komentoval starosta Bruntálu Martin Henč.
S investorem, společností Penta, město jednalo zhruba dva roky. Zpočátku kvůli možnému převzetí provozu nemocnice po vypršení smlouvy s jejím minulým provozovatelem, později ale vznikl nápad postavit v Bruntále nové sociální zařízení.
Jeho kapacita má být zhruba 120 lůžek, z nichž polovina bude zařazena do finančně podporované sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje.
|
Chůze oddálí Alzheimera. Studie změřila, kolik kroků denně přidá kolik let
Alzheimer centrum vznikne v zadní části nemocničního areálu, na pozemcích u Zahradní ulice.
Podle místostarosty Petra Ryse na Bruntálsku dlouhodobě chybí dostatečná kapacita pro důstojnou a odbornou péči o seniory s touto diagnózou. Starosta Henč dodal, že městu teď zůstává úkol zlepšit infrastrukturu v areálu nemocnice.
Ta má za sebou velkou změnu, když od 1. září přešla z rukou soukromého provozovatele pod správu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, tedy krajské příspěvkové organizace. V říjnu tam přibyla lékárna