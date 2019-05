Akvapark je pořád v plánu, obhajuje předvolební slib vedení Havířova

„Akvapark v šuplíku určitě neskončil, je to pořád otevřené. Hledáme řešení financování a v jaké formě a kde by takové zařízení mělo být,“ potvrdil havířovský primátor Josef Bělica (ANO).



Akvaparkový slogan byl před podzimními komunálními volbami nejvíce spojován s lídryní ČSSD Janou Feberovou, bývalou primátorkou a nyní náměstkyní pro školství a kulturu.

Připouští sice, že pro Havířov jsou nyní zásadnější investice jako přestavba železničního nádraží a další domov pro seniory, ale akvapark patří mezi důležité projekty.

„I ten je na pořadu dne. Na radě jsme možnosti už probírali, a i když zatím nebylo nic definitivně rozhodnuto, určitě pokračujeme,“ konstatovala.

Nyní jsou vybrané dvě lokality, kde by akvapark stál. Mohl by rozšířit areál letního koupaliště poblíž zámečku, nebo navázat na stávající krytý bazén v Opletalově ulici na okraji městské části Šumbark.

Primátor zatím preferuje polohu u krytého bazénu, a to kvůli předpokládané nižší finanční náročnosti. „Akvapark na koupališti by přišel na stovky milionů korun, to je nad možnosti města,“ vysvětlil.

Jenže krytý bazén jako součást areálu střední školy patří krajskému úřadu. „Zahájili jsme jednání s krajem, zda a za jakých podmínek bychom mohli převzít provozování bazénu,“ přiblížil primátor. Náklady na rozšíření bazénu nechce odhadovat, ale nejspíše by šlo o sumu v řádu desítek milionů korun.

Primátor: Pro sedmdesátitisícové město je akvapark potřeba

Jak uvedla Feberová, na jednání radních byli zástupci společnosti, kteří přiblížili zkušenosti s výstavbou a provozováním podobných areálů v jiných místech země.

Oba politici se shodují v potřebnosti akvaparku pro Havířov. „Občané jezdí za akvaparkovými atrakcemi do Bohumína, do Polska i jinam. Měla jsem mnoho pozitivních ohlasů,“ popsala Feberová a přidal se i Bělica: „Pro sedmdesátitisícové město je to potřebné zařízení.“

Harmonogram přípravných prací Havířov ještě nemá, primátor jen připouští, že jsou na úplném začátku. Na dotaz, jestli by první návštěvníci mohli vstoupit do akvaparku ještě v tomto volebním období s koncem v roce 2022, Bělica poznamenal, že možné to je. „Ale jestli se to povede, jisté není.“

Názory na akvapark se v Havířově různí. Třeba Petr Minka projekt za nutný nepovažuje. „Kryté bazény různých velikostí jsou ve městě tři a funkci akvaparku naplňuje rekonstruované koupaliště. Navíc jsou v dosahu přehrady Těrlicko a Žermanice,“ řekl havířovský rodák.

Naopak Jana Sikorová považuje akvapark za nutnost. „Šumbarský krytý bazén nestačí, koupaliště je využitelné jen v létě. Jestli chtějí politici udržet v Havířově mladé rodiny, tak akvapark pomůže. Určitě bychom přitáhli i lidi z Orlové, Petřvaldu a dalších měst,“ míní žena.