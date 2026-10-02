Právníci už připravují první verze. „K navrhovaným oblastem jsme podali připomínky, ale stát na ně nereflektoval. Postupujeme dál. Státní úředníci region Nízkého Jeseníku doslova obětovali, má tady vzniknout tolik zón jako nikde jinde. Je zvláštní, že v jiných oblastech na základě připomínek došlo k ústupkům. U nás nic,“ popsal starosta Dětřichova nad Bystřicí Jaroslav Vandas.
Dětřichovští bojují proti vzniku zóny AOV33 Dětřichov nad Bystřicí, jež zasahuje do katastru Dětřichova a nedaleké Huzové, jež už leží v sousedním Olomouckém kraji. „Požadujeme zrušení celé zóny, její vznik nedává smysl,“ nastínil starosta.
Dodal, že větrné elektrárny již v okolí jsou a jedna ze stávajících se chystá ještě rozšiřovat. Kromě hrozby další kumulace turbín zmínil i polohu vymezené oblasti.
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O jednu oblast pro turbíny méně. Snížení počtu akceleračních zón je v kraji minimální
„Popírá jakékoliv dodržení vzdáleností od nejbližších obydlí, je navržena přímo za vesnicí. Územím navíc vede síť vysokého napětí, ty sloupy tam vznikly před několika lety. A také plynovod mezi Moravským Berounem, Rýžovištěm a Břidličnou,“ uvedl Vandas.
Dětřichovští zastupitelé podání správní žaloby posvětili v úterý a právníci už připravují její pracovní verzi. „Čekám na společnou schůzku,“ uzavřel starosta.
Rodí se i žaloba města Rýmařova. Tam zastupitelé schválili využití všech stupňů soudní obrany od žaloby přes kasační až po ústavní stížnost minulý týden. „Vše už je v procesu,“ avizoval starosta města Luděk Šimko.
V katastru Rýmařova ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo rovnou tři zóny – Jamartice, Zimní pole a Albrechtice. „To je obrovská kumulace. K tomu se v blízkosti navíc právě připravují další větrné projekty mimo tyto zóny. A na čtyřicetihektarové ploše za městem solární elektrárna. Nikdo případné vlivy všech těchto projektů nevyhodnocuje dohromady,“ poukázal Šimko.
Kromě kumulace vlivů a výrazného narušení krajinného rázu zmínil i potenciálně zmařenou investici města. „V Jamarticích chystáme pozemky pro výstavbu. Hotová je studie, připravujeme zpracování projektové dokumentace. U akcelerační zóny budou neprodejné.“
Konkrétně místní část Jamartice by podle něj byla zónami doslova sevřená. „To se mají lidé odstěhovat? A jak? Jejich domy budou neprodejné,“ dodal Šimko.
Změna? Jen novým projednáním nebo soudně
Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo, že všechny připomínky k zónám úředníci zvážili. „Všechny připomínky obcí uplatněné v zákonem stanovené lhůtě ministerstvo vyhodnotilo a ke každé z nich se věcně vyjádřilo. Jsme přesvědčeni, že se ministerstvo připomínky obcí řádně vypořádalo,“ uvedla mluvčí ministerstva Veronika Lukášová.
Další jednání, která by ještě podobu či existenci zón mohla změnit, se v Moravskoslezském kraji neplánují. „Změna č. 2 Územního rozvojového plánu byla vydána formou opatření obecné povahy. Vymezení akceleračních oblastí je proto možné změnit pouze další změnou Územního rozvojového plánu, která by musela projít novým projednáním,“ upřesnila Lukášová.
Dodala však, že změnu rozsahu nebo existence akceleračních oblastí nelze vyloučit po případném rozhodnutí soudu.
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Nechceme být centrem větrné energetiky, říkají obce. Vadí jim vzdálenost i ruch
Celkově má v Nízkém Jeseníku vzniknout zhruba desítka zón. Zčásti v Moravskoslezském, zčásti v Olomouckém kraji. Radnice boj proti nim konzultují, před několika měsíci se starostové a další zástupci dotčených obcí sešli v Moravském Berouně.
Rýmařov a Dětřichov jsou v Moravskoslezském kraji první, kdo žalobu připravují. V Olomouckém kraji už žaloba padla, podal ji Moravských Beroun. „Minulý týden jsme na Nejvyšší správní soud podali návrh na zrušení části nebo celé oblasti AOV18 Norberčany,“ potvrdil starosta Jan Hicz.
Podle dohody obcí by každá měla u soudu bojovat samostatně proti akcelerační oblasti ve své blízkosti. Počet žalob tedy může ještě růst.