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O jednu oblast pro turbíny méně. Snížení počtu akceleračních zón je v kraji minimální

Žaneta Motlová
  11:47
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Z navrhovaných 94 akceleračních zón, tedy oblastí, kde budou větrné či sluneční elektrárny v Česku vznikat rychleji, schválilo ministerstvo životního prostředí 61, z toho u patnácti žádá zmenšení. Pro Moravskoslezský kraj to znamená úplné zrušení jedné z plánovaných oblastí. Ostatní zůstanou v původní podobě, redukce se žádné z nich netýká.

Z původního návrhu má být vypuštěna zóna Jakartovice. Tu ministerstvo pro místní rozvoj navrhovalo na Opavsku, nedaleko vodní nádrže Kružberk a údolí řeky Moravice, v katastrech obcí Kružberk, Nové Lublice a Jakartovice.

Proti jejímu vzniku se postavili okolní obce, lidé i spolky. Jejich hlavním argumentem byla cenná krajina i skutečnost, že řeka Moravice je zdrojem pitné vody.

Nikdo neřeší únosnost území ani souhrnné dopady různých záměrů. Zvážíme další kroky.

Luděk Šimko, starosta Rýmařova

„Pokud by zóna byla z návrhu skutečně vypuštěna, byla by to pro nás dobrá zpráva,“ konstatoval starosta Kružberku Miroslav Klimčík. Oficiální reakci na své zaslané připomínky zatím obec nemá. „Čekáme na informaci,“ dodal Klimčík.

Podle stanoviska ministerstva životního prostředí roli ve vyjmutí jakartovické zóny hraje kumulace vlivů na krajinný ráz i možné ovlivnění významného zimoviště netopýra velkého v oblasti tamní chráněné lokality Štola Jakartovice.

Větrníky nechceme, zní z Bruntálska i Opavska. Vadí blízkost, cenná území i hluk

„Nejvýznamněji se kumulativní vlivy mohou projevit v oblasti Nízkého Jeseníku, kde bylo navrženo více akceleračních oblastí. Také na základě kumulativních vlivů na krajinný ráz zde byly některé vypuštěny,“ stojí mimo jiné v takzvaném stanovisku SEA k návrhu vymezení akceleračních oblastí hodnotícím vlivy na životní prostředí.

Moravskoslezské akcelerační zóny

  • Na Rýmařovsku jde o tři oblasti – zónu Jamartice, Zimní pole a Albrechtice.
  • Nedaleko Bruntálu u Milotic nad Opavou je navržena zóna Jelení.
  • Na Hornobenešovsku se nacházejí dvě navržené zóny – Liščí vrch a Kamenný vrch.
  • Západně od obce Lomnice je v návrhu zóna Lomnice.
  • Zóna Moravice obklopuje stejnojmennou obec na Opavsku.
  • V katastru Velkých Heraltic na Opavsku by měla vzniknout zóna Sádek.
  • Na území Moravskoslezského kraje zasahuje i oblast Norberčany z Olomouckého kraje. Týká se katastrů obcí Dvorce, Křišťanovice a Budišov nad Budišovkou.
  • Vypuštěna má být akcelerační oblast Jakartovice na Opavsku. Stanovisko ministerstva životního prostředí ZDE.

Dokument v té souvislosti zmiňuje i jiné zóny v Jeseníkách, avšak ty neruší. „Už jsem dokument studoval. Mrzí mě, že se nás redukce netýká,“ komentoval například starosta Rýmařova Luděk Šimko.

Na Rýmařovsku mají vzniknout tři oblasti – Jamartice, Zimní pole a Albrechtice. Ministerstvo jejich vznik posvětilo, stanovilo však podmínky omezení provozu tam vzniklých turbín během podzimní migrace netopýrů.

Většina starostů okolních obcí a Euroregionu Praděd ale upozorňovala rovněž na nevratný zásah do krajiny i kumulaci zdrojů. Podle Šimka je tam už schválená také obří solární elektrárna. „Nikdo neřeší únosnost území ani souhrnné dopady různých záměrů. Zvážíme další kroky,“ prohlásil Šimek.

Radost nemá ani starosta Horního Benešova Pavel König, a to kvůli zónám Liščí a Kamenný vrch, proti nimž se Horní Benešov i okolní obce striktně vymezily. Schvalovacím procesem z hlediska životního prostředí zóny prošly – přibyla jen opatření na ochranu netopýrů. „Uvidíme, jak dopadnou další kroky,“ řekl.

Moravskoslezský kraj nesouhlasné stanovisko vůči navrhovaným zónám neuplatnil. „Stanovil podmínky, za kterých je možné v akceleračních zónách stavět větrné elektrárny. Týkaly se hlavně ochrany přírody a krajiny. Například bezpečí orla skalního, tažných ptáků a zachování krajinného rázu,“ uvedla Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení kraje s tím, že i na základě těchto podmínek ze seznamu vypadla zóna Jakartovice.

Stát navrhuje v Moravskoslezském kraji deset zón pro větrné a solární elektrárny

Návrh akceleračních oblastí ještě musí schválit vláda. „Povinnost zapracovat podmínky stanoviska SEA do návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu je nyní na ministerstvu pro místní rozvoj, které předloží výsledný materiál do konce července letošního roku k rozhodnutí vládě,“ sdělil vládní zmocněnec Filip Turek.

Mapa původně navrhovaných akceleračních zón v Moravskoslezském kraji. Ministerstvo životního prostředí vyjmulo zónu AOV34 Jakartovice (1. června 2026).

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