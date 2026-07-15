O jednu oblast pro turbíny méně. Snížení počtu akceleračních zón je v kraji minimální

Z původního návrhu má být vypuštěna zóna Jakartovice. Tu ministerstvo pro místní rozvoj navrhovalo na Opavsku, nedaleko vodní nádrže Kružberk a údolí řeky Moravice, v katastrech obcí Kružberk, Nové Lublice a Jakartovice.
Proti jejímu vzniku se postavili okolní obce, lidé i spolky. Jejich hlavním argumentem byla cenná krajina i skutečnost, že řeka Moravice je zdrojem pitné vody.
Nikdo neřeší únosnost území ani souhrnné dopady různých záměrů. Zvážíme další kroky.
Luděk Šimko, starosta Rýmařova
„Pokud by zóna byla z návrhu skutečně vypuštěna, byla by to pro nás dobrá zpráva,“ konstatoval starosta Kružberku Miroslav Klimčík. Oficiální reakci na své zaslané připomínky zatím obec nemá. „Čekáme na informaci,“ dodal Klimčík.
Podle stanoviska ministerstva životního prostředí roli ve vyjmutí jakartovické zóny hraje kumulace vlivů na krajinný ráz i možné ovlivnění významného zimoviště netopýra velkého v oblasti tamní chráněné lokality Štola Jakartovice.
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„Nejvýznamněji se kumulativní vlivy mohou projevit v oblasti Nízkého Jeseníku, kde bylo navrženo více akceleračních oblastí. Také na základě kumulativních vlivů na krajinný ráz zde byly některé vypuštěny,“ stojí mimo jiné v takzvaném stanovisku SEA k návrhu vymezení akceleračních oblastí hodnotícím vlivy na životní prostředí.
Moravskoslezské akcelerační zóny
Dokument v té souvislosti zmiňuje i jiné zóny v Jeseníkách, avšak ty neruší. „Už jsem dokument studoval. Mrzí mě, že se nás redukce netýká,“ komentoval například starosta Rýmařova Luděk Šimko.
Na Rýmařovsku mají vzniknout tři oblasti – Jamartice, Zimní pole a Albrechtice. Ministerstvo jejich vznik posvětilo, stanovilo však podmínky omezení provozu tam vzniklých turbín během podzimní migrace netopýrů.
Většina starostů okolních obcí a Euroregionu Praděd ale upozorňovala rovněž na nevratný zásah do krajiny i kumulaci zdrojů. Podle Šimka je tam už schválená také obří solární elektrárna. „Nikdo neřeší únosnost území ani souhrnné dopady různých záměrů. Zvážíme další kroky,“ prohlásil Šimek.
Radost nemá ani starosta Horního Benešova Pavel König, a to kvůli zónám Liščí a Kamenný vrch, proti nimž se Horní Benešov i okolní obce striktně vymezily. Schvalovacím procesem z hlediska životního prostředí zóny prošly – přibyla jen opatření na ochranu netopýrů. „Uvidíme, jak dopadnou další kroky,“ řekl.
Moravskoslezský kraj nesouhlasné stanovisko vůči navrhovaným zónám neuplatnil. „Stanovil podmínky, za kterých je možné v akceleračních zónách stavět větrné elektrárny. Týkaly se hlavně ochrany přírody a krajiny. Například bezpečí orla skalního, tažných ptáků a zachování krajinného rázu,“ uvedla Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení kraje s tím, že i na základě těchto podmínek ze seznamu vypadla zóna Jakartovice.
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Návrh akceleračních oblastí ještě musí schválit vláda. „Povinnost zapracovat podmínky stanoviska SEA do návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu je nyní na ministerstvu pro místní rozvoj, které předloží výsledný materiál do konce července letošního roku k rozhodnutí vládě,“ sdělil vládní zmocněnec Filip Turek.