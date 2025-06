Svět techniky i tajemství Inků. Tipy na akce po vysvědčení v Moravskoslezském kraji

Vodní zábava a kino

Až hodinu zábavy zdarma si mohou po předložení vysvědčení dopřát děti do patnácti let v Bruntále. Stačí zajít po 13. hodině do místního Wellness centra na Dukelské ulici. Hned poté je možnost zavítat do kina Centrum za zvýhodněné vstupné na zábavný film. Lilo & Stitch o osamělé havajské dívce a uprchlém mimozemšťanovi, který jí pomáhá napravit rozpadlou rodinu.

Lov vajíček na zámku

Pátrat po vajíčkách s překvapením mohou po pátečním vysvědčení děti v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek. V tradičním zakončení školního roku muzeum pro děti připravilo bohatý program plný překvapení.

„Odhalte ‚Báječný svět vajíček s překvapením‘. Pátrejte po vajíčkách v areálu frýdeckého zámku a vyluštěte křížovku. Za správné vyluštění tajenky čeká malé pátrače drobná odměna,“ láká muzeum, které má i ke známým Kinder vajíčkům a figurkám z nich speciální výstavu sběratelky Lydie Holinkové. „Troufnete si zjistit, co se ve vajíčkách ukrývá? Akce je vhodná nejenom pro všechny děti školou povinné. “

Program trvá od 10 do 15 hodin. Děti mají vstup zdarma. Hrací kartu si zájemci vyzvednou na pokladně.

Hurá za technikou

Příchod prázdnin budou v pátek slavit ve Velkém a Malém světě techniky v ostravské Dolní oblasti Vítkovice. Den plný zábavy, objevování a vědeckých zážitků budou mít děti do 15 let zdarma, tedy za symbolickou jednu korunu, a jeden platící dospělý si jich může vzít s sebou až tři. Na děti čeká bohatý doprovodný program, interaktivní exponáty a spousta zábavy.

S vysvědčením za Inky

Do tajemného města Inků se mohou zítra vydat děti v Petrovicích u Karviné, od deváté hodiny večer je pro ně zdarma připraveno Letní kino za vysvědčení. Promítá se na místním hřišti TJ Inter Petrovice. Kino je možné zdarma navštívit s celou rodinou, na programu bude dobrodružný animák Kayara a tajemné město Inků.

Knihy, Mickey i špekáčky

Pobočky knihkupectví Luxor lákají při předložení vysvědčení na slevy dětských a mládežnických knih, obchody Globus na zmrzlinu. Ostravské obchodní centrum Laso od 10 hodin podává za vysvědčení sladkosti.

„Budeme rádi, když se k nám děti přijdou pochlubit svým vysvědčením. I když na něm třeba nebudou samé jedničky. Navíc na ně bude čekat maskot Mickey Mouse,“ uvádějí pořadatelé.

Ostrava-Jih potom začíná v pátek od 18. 00 v rámci svého Kool léta s tradičním letním opékáním špekáčků.

„Přijďte si užít první letošní opékačku. Na hřišti SDH Ostrava Zábřeh si můžete opéct špekáček a zazpívat známé písně u ohně. O skvělou atmosféru se postará Mendoš a Míček. K ohni si můžete přinést vlastní špekáček. Pokud na něj zapomenete, nezoufejte, máme pro vás zásoby. Špekáčky a nápoje si můžete koupit přímo na místě,“ zvou organizátoři.