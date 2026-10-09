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Gestapo při noční razii zdecimovalo ostravské členy Sokola, skončili v Osvětimi

Petra Sasínová
  18:00

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Rudolf Honč. Učitel, člen Sokola Nová Bělá. Při Akci Sokol zatčen gestapem. Zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi. | foto: Archiv města Ostravy

Příslušníci nacistické tajné policie zatkli v noci na 8. října 1941 na území Protektorátu Čechy a Morava asi 1 500 sokolských funkcionářů, z toho z tehdy spojené moravskoslezské a českotěšínské župy jich bylo asi 150.

Zvláště citelně dopadla razie pod názvem Akce Sokol na ostravské sokoly. „Z brněnského gestapa přišel 6. října do Ostravy telegram se jmény 19 sokolů, kteří měli být zatčeni. Ostravské gestapo si ale seznam iniciativně rozšířilo,“ uvedla vedoucí archivářka z Archivu města Ostravy Jaroslava Novotná.

Výsledkem bylo nejméně 85 zatčených sokolů z ostravských jednot, z nichž 49 nacisté umučili v koncentračním táboře v Osvětimi.

Úmrtnost hladovějících a mučených vězňů držených v nelidských podmínkách Osvětimi tehdy zvyšovaly extrémně silné mrazy a poté ještě epidemie skvrnitého tyfu.

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