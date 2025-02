Třetí oko lékařů. V nemocnicích hlídá rentgeny umělá inteligence

Takzvané třetí oko lékařů zachytí o třicet procent více nálezů než při běžném posuzování snímků.

„Systém dokáže se strojovou přesností rozpoznávat abnormality. Vidí při jakémkoliv rutinním rentgenovém vyšetření i složitě odhalitelné nálezy a lékaři je zvýrazní,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Carebot Daniel Kvak.

Vývoj systému, na který tato firma loni získala po vyhodnocení více než milionu rentgenových snímků evropský certifikát, začal pod jeho vedením v době covidové pandemie.

V nemocnicích to v praxi funguje tak, že aplikace je nainstalovaná v počítačích na odděleních a rentgenový záznam okamžitě vyhodnocuje. Upozorňuje na zápal plic i na nádor. „Lékař má jedním kliknutím možnost porovnat, jak snímek čte on a na co přišel robot,“ uvedl hejtman Josef Bělica.

Průkopníkem byla nemocnice v Havířově

Aplikace snižuje i administrativní zátěž lékařů. Robot totiž rovnou generuje lékařskou zprávu, ze které může lékař vycházet a dále ji už jen doplňovat.

Existují studie, podle kterých se asi pětatřicet procent radiologů neshodne při konzultaci na diagnóze.

„Pohled nezaujatého čtení umělé inteligence je proto velmi cenný. Vývojáři systému uvádějí devadesátiprocentní přesnost vyhodnocení,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Systém Carebot už kraj zavedl na radiodiagnostických odděleních ve svých nemocnicích v Krnově, Opavě, Frýdku-Místku, Třinci, Karviné a Havířově. Radiologové z havířovské nemocnice jsou v tom průkopníky a systém několik let také testovali.

„Byli jsme první nemocnicí v České republice i v Evropské unii, která Carebot nasadila v ostrém provozu. Podíleli jsme se na závěrečném vývoji a pomohli jsme zpřesnit vyhodnocovací algoritmy,“ upřesnil ředitel Nemocnice Havířov Norbert Schellong.

Aktuálně nemocnice pracuje i na využití umělé inteligence při diagnostice srdečních onemocnění.

Umělá inteligence pomůže i na urgentech

Společnost Carebot připravuje možné zavedení robotů při vyhodnocování nálezů z vyšetření dalších částí těla. „Už v tomto roce bychom chtěli nabídnout detekci zlomenin kostí a asistenci při mamografickém screeningu. Spolupracujeme s radiology z celé Evropy,“ poznamenal Kvak.

V posledním čtvrtletí zkontrolovali lékaři pomocí umělé inteligence téměř třicet tisíc pacientů. V letošním roce jich bude více než sto tisíc.

„Určitě to bude růst. V posledních deseti letech se totiž zvýšil počet rentgenových vyšetření o pětadvacet procent,“ konstatoval Gebauer.

Umělá inteligence vyhodnocuje rentgeny nejen na odděleních radiologie, ale i na urgentních příjmech krajských nemocnic. „To bude k nezaplacení třeba u hromadných nehod, kdy se hraje o každou minutu,“ dodal náměstek.