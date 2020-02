Před závody jsem strávil v lese i půl dne, říká mistr světa v házení nožů

Ještě před šesti lety tohoto Ostravana přitom komunita mladých lidí v Porubě znala především jako šikovného skateboardistu a tvůrce virálních videí.

S vrháním nožů začal až ve chvíli, kdy si do pořadu jedné internetové televize pozval Pepe Smejkala. „To je legenda oboru. Muž, který do Česka dostal tradici házení nožem či sekerou. I díky němu patří Češi k nejlepším na světě,“ podotýká nadšenec, který se záhy stal jeho žákem.



Čeladín nejprve trénoval házení s konstrukčními hřebíky za pár korun, techniku piloval i s klasickými kuchyňskými noži. Před pěti lety ale propadl koníčku naplno, zainvestoval do speciální výbavy a začal objíždět soutěže po celém světě. „Před jedním mistrákem jsem strávil v lese i dvanáct hodin v kuse,“ popisuje vrhač náročnou přípravu.

Rozhodl se zaměřit na techniku no spin, při níž se nože v letu neotáčejí. Je obtížnější, i proto se jí věnuje méně lidí. Přesto na svém prvním mistrovství světa v Itálii čelil konkurenci 150 lidí. A byť měl za sebou sotva dva roky tréninku, zvítězil. Na první titul navázal i na následujících šampionátech v Americe či Maďarsku. Celkově je Adam Čeladín pětinásobným mistrem světa.

Největších úspěchů dosahuje v soutěži, při které postupně absolvuje 60 hodů bez rotace ze vzdálenosti od tří do sedmi metrů. „Nejlepším borcům nože spadnou maximálně dvakrát třikrát. Na každém pokusu tak strašně záleží, žádá si to velkou koncentraci,“ vysvětluje muž, který je v disciplíně také držitelem světového rekordu.

Pár odstavců Ostravanovi věnuje i Česká kniha rekordů. Zástupci pelhřimovské Agentury Dobrý den například zaznamenali jeho rychlopalbu šesti celokovovými noži do 120 centimetrů vzdáleného terče. „Stihl jsem to za jednu vteřinu,“ popisuje nadšenec.

Složili se na něj, aby mohl jet závodit do Ameriky

Přestože jeho umění už přihlížely osobnosti při předávání Slavíků v roce 2016 a na kanálu YouTube mají jeho videa 300 tisíc stálých odběratelů, je pro něj vrhání nožů stále spíše koníčkem než obživou. „Na mistrovství do Ameriky jsem jel jen díky tomu, že se na mou cestu komunita vrhačů složila a za den vybrala 1 400 dolarů,“ oceňuje.

Nože bez rukojeti jej sice živí, ale v jiném smyslu. V menší firmě je vyrábí a rozesílá do světa. „Jednotlivé kusy prodáváme za řádově několik tisíc korun,“ nastiňuje. Sám Čeladín má ve své sbírce v současnosti více než 200 nožů, sekáčků, hvězdic a dalších vrhacích nástrojů.

S pár kusy ze své kolekce tráví v těchto dnech dlouhé hodiny denně tréninkem, jak je před velkými akcemi zvyklý. Na přelomu února a března totiž vyráží do bašty házení – Ruska, aby se zúčastnil prestižního klání s názvem Fedin cup. „To je ještě významnější akce než mistrovství světa. Sejdou se na ní lidé z celého světa, aby si připomněli památku jednoho z nejlepších vrhačů na světě Jury Fedina. Ten dokázal specifickým způsobem házet bez rotace i s rotací ze vzdálenosti dvaceti metrů. Jeho styl dodnes nikdo nenapodobil,“ míní Ostravan.

Zatímco jen v Moskvě je desítka klubů, které se specializují na vrhání, na Ostravsku je Adam Čeladín v házení bez rotace osamocen. V republice se této disciplíně věnuje jen pár jedinců. „I proto obvykle vyrážím na soutěže za hranice tuzemska,“ podotkl. Svým příběhem by rád inspiroval další lidi u nás k házení. „Jen ať si to přijdou zkusit. Když se dodrží, co má, je to bezpečný koníček,“ uzavírá.