Mladí lékaři se odmítli vázat. Dvě nemocnice už zrušily kvalifikační dohody

Řada nemocnic v Moravskoslezském kraji problém řeší tak, že když lékař dohodu odmítne, musí si všechny kurzy či stáže na jiných pracovištích platit sám a připraví se i o placené volno.



Opavská i krnovská nemocnice, které tvoří personální unii, se ale rozhodly dohody zrušit. „V Krnově a Opavě už od 1. dubna neplatí povinnost uzavírat kvalifikační dohody s absolventy lékařských fakult,“ sdělil mluvčí nemocnic Jiří Krušina.

Přispěla k tomu i mladá lékařka Karolina Kocourková, která pracuje na krnovském gynekologicko-porodnickém oddělení. Žije v Krnově a už ve škole věděla, že chce pracovat v místní nemocnici. Přesto, když jí na personálním předložili zmíněnou dohodu, nepodepsala.

„Shodli jsme se s kolegy, že nám nejde jen o podpis samotného závazku zůstat, nebo vracet peníze, ale vadí nám i pocit vzájemné nedůvěry,“ vysvětluje Kocourková.

Změnu pravidel vítá: „Jsem přesvědčená, že do Krnova i Opavy to přiláká řadu kolegů. Nejen proto, aby se po škole dovzdělali, ale také proto, že budou chtít pracovat tam, kde jim věří a podporují je.“

V příliv mladé krve doufá i ředitel nemocnic Ladislav Václavec, podle kterého se pokus o udržení personálu stabilizačními smlouvami minul účinkem a působil nátlakově.

„Vážíme si lékařů, kteří u nás chtějí pracovat. Budeme podporovat jejich vzdělávání, aniž bychom si je jakkoliv zavazovali. Odlivu lékařů se neobáváme. Žádné vazalské smlouvy, ale dobré pracovní podmínky a přátelský kolektiv jsou správné způsoby, jak si mladé lékaře udržet,“ míní Václavec.

Někde dohody nenabízejí, ale většina nemocnic na nich trvá

Předatestační příprava je drahá. Nemocnici stojí mladý lékař v prvních pěti letech nejméně sto tisíc korun, ale někdy až sedmkrát více, a to podle odbornosti a délky stáže na jiném pracovišti.

Nemocnice platí náklady na cestu, nocleh i účastnický poplatek, od července 2017 místo mzdy její náhradu ve výši průměrného výdělku. V případě nedodržení závazku musejí lékaři vracet poměrnou část nákladů na své vzdělávání.

„V Opavě máme 56 a v Krnově 22 uzavřených dohod, z toho asi třetině běží stabilizační doba. Ta odpovídá přibližně délce studia. Kdyby chtěl někdo odejít dříve, budeme s ním podmínky řešit individuálně. S dalšími lékaři dohody uzavírat nebudeme,“ ujistil ředitel Václavec.

Některé nemocnice je ani nenabízejí, například v Bílovci či Ostravě-Vítkovicích. „Absolventy motivujeme pomocí smluvní mzdy, podpory profesního růstu či individuálního přístupu,“ řekla mluvčí Vítkovické nemocnice Lucie Drahošová.

Řada nemocnic dohody rušit nechce

Většina nemocnic ale kvalifikační dohody využívá a rušit je nechce. Platí to například o Městské nemocnici Ostrava nebo o krajské nemocnici ve Frýdku-Místku. Většina ale vyžaduje závazek až při specializaci po 30 měsících základní praxe.

„My jsme loni zkrátili vázací lhůtu z pěti na tři roky, ale úplně ji nezrušíme,“ říká ředitel krajských nemocnic v Havířově a Karviné-Ráji Jiří Matěj s tím, že někdy dluh lékaře zaplatí jeho nový zaměstnavatel.

Náměstkovi hejtmana pro zdravotnictví Martinu Gebauerovi rozdílný přístup nemocnic zřizovaných krajem nevadí. „Management musí mít volné ruce,“ míní.

Osobně se přiklání k tomu, že mladí lékaři by měli nemocnicím i státu splatit náklady na vzdělání tím, že se zavážou odpracovat několik let po atestaci. „Uvidíme, zda zrušení kvalifikačních dohod pomůže Krnovu a Opavě přilákat další lékaře. To ukáže až čas,“ dodal Gebauer.