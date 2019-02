Volejbalistky padly ke dnu. Nedaří se Ostravě ani Frýdku-Místku

Ostravský tým poznamenaly odchody opor

Volejbalistky Ostravy se o jediný bod protlačily do osmičky a v nadstavbové části soutěže budou od 9. února hrát ve skupině o 5. až 8. místo s oběma brněnskými celky a Přerovem, na který ztrácejí devět bodů.

„Rvali jsme se o osmičku, což je realita,“ řekl ostravský trenér Zdeněk Pommer. „Víme, že se musíme zlepšit a ještě více makat.“

Ostravankám před sezonou odešla osa týmu – nahrávačka Kateřina Valková, blokařka Iva Nachmilnerová a smečařka Helena Kojdová. Bez nich družstvo rázem kleslo z třetí příčky na osmou.

„Propad to je velký, ale ještě jsme nenahradily lídryně, co tady byly,“ uvedla ostravská blokařka a kapitánka Kateřina Zemanová.

„Jasně jsme nový tým, ale to víme, to jsme už půl roku. To nás neomlouvá,“ prohlásil Pommer. „Hlavně nám chybí drajv, což je pořád dokola.“

A Ostrava má i hodně mladý celek. „Přesto umíme zahrát dobře,“ tvrdí Pommer.

„Pořád máme velké rezervy na nahrávce,“ řekla Zemanová. „Holky (nahrávačky Petra Kašparová a Simona Lukáčová) jsou šikovné a snaží se, ale ještě nám to nešlape, jak by mělo. Musíme počkat, až se sehrajeme.“ Zemanová upozornila také na mladé smečařky Karin Žolnerčíkovou a Kláru Faltínovou. „Nová je i blokařka Míša Nečasová. Tento tým má perspektivu, ale nějakou dobu potrvá, než si sedneme. Družstvo ale funguje, partu máme dobrou. Jen to nedokážeme přenést na hřiště.“

Frýdek-Místek nezvládl klíčové zápasy

Propad na devátou příčku je pro Frýdek-Místek obrovským zklamáním, protože na ni klesl v závěru základní části ligy. Po prohrách doma se Šternberkem 1:3 a v Ostravě 1:3, tedy s celky, které byly za ním.

„Tak se to vyvinulo. Bohužel. Neřekl bych, že nám na konci bude chybět jeden bod nebo nějaký vyhraný set,“ povzdechl si frýdecko-místecký trenér Jaroslav Vlk. „Měli jsme spoustu zápasů, v nichž jsme měli získat body, ale nevyšlo to.“

Vlk podotkl, že duel se Šternberkem poznamenalo zranění nahrávačky Ivy Šípové. „To mělo psychický vliv na děvčata, protože to byl zápas o všechno,“ uvedl Vlk. „Narušilo nám to herní pohodu a herní systém. Zvládnout zápas se Šternberkem, tak jsme v osmičce byli.“

Vlka mrzí i prohra 1:3 v Liberci v posledním kole. „Tam jsme měli na bod. Ve čtvrtém setu jsme vedli 17:15, ale opět se zranila Šípová a na nahrávce tak utkání dohrávala juniorka. Přesto jsme měli šanci ten set uhrát.“

Frýdek-Místek podle Vlka doplácel na vlastní chyby. „Ty nás srážely. V zápasech, které jsme potřebovali zvládnout, jsme měli málo odvahy a sebevědomí.“

Nyní musí Sokol od 16. února, kdy začne doma, zvládnout souboj se Šternberkem, aby se vyhnul pádu na poslední místo a baráži s vítězkami první ligy.

Co trenér Vlk říká nynějšímu systému? Nadstavbu hrají v jedné skupině první čtyři týmy, ve druhé celky na páté až osmé příčce a poslední dvě družstva se čtyřikrát utkají jen spolu.

„Už jsem toho prošel dost, ale nevím, jestli to bylo šťastné rozhodnutí, takto ligu rozdělit...“ řekl Jaroslav Vlk. „Máte nějaké profesionální hráčky, trenéry, kteří šlapou devět měsíců, ale sezona jim nyní může skončit hodně rychle.“

„V zápasech, které jsme potřebovali zvládnout, jsme měli málo odvahy a sebevědomí.“ Jaroslav Vlk, trenér Frýdku-Místku