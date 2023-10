Senior zemřel při nehodě u Havířova, při střetu vozů se další tři lidé zranili

Nehoda se stala chvíli před půl sedmou na silnici I/11 u tamní přehrady, a to v úseku mezi odbočkou na Třanovice a těrlickou částí Stanislavice. Při havárii skončilo jedno auto v příkopu, druhé stálo napříč vozovkou.

Zranili se čtyři lidé, nejvážněji 78letý muž sedící na místě spolujezdce. „Zůstal zaklíněn v jednom z havarovaných vozidel, v okamžiku příjezdu posádek záchranné služby byl při vědomí, jeho stav se však rychle zhoršoval,“ uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Záchranáři seniora ošetřovali už ve voze před vyproštěním. V sanitce mu selhal krevní oběh a na řadu přišlo intenzivní oživování. „Ani po několika desítkách minut nedošlo k obnovení srdeční činnosti a zasahující lékařka nakonec musela konstatovat smrt,“ zmínil mluvčí Humpl.

Tragická nehoda se stala na silnici I/11 mezi Havířovem a Českým Těšínem.

Další muž ve věku 75 let upadal do bezvědomí. „Záchranáři jej uvedli do umělého spánku, zajistili dýchací cesty a převedli na přístrojem řízenou ventilaci. Po nasazení krčního límce a uložení do podtlakové matrace ho vrtulník přepravil na urgentní příjem ostravské fakultní nemocnice,“ popsal mluvčí záchranky.

Dvaašedesátiletý muž utrpěl středně těžké zranění nohy a o čtyři roky mladší žena měla poraněný hrudník. Oba skončili v nemocnicích, a to v Havířově a v Karviné.

Jak uvedla krajská mluvčí hasičů Kamila Langerová, na místě nehody zasahovaly dvě jednotky z Havířova a z Českého Těšína. Hasiči nejprve hydraulickým zařízením vyprostili z vozu nejstaršího účastníka nehody, poté pomáhali s přenesením zraněných do sanitky a vrtulníku, zajistili vozy proti požáru a uklidili silnici.

Příčiny kolize vyšetřují havířovští policisté. Po nehodě zjistili, že ani jeden ze řidičů nepil před jízdou alkohol. Silnice mezi Havířovem a Českým Těšínem byla uzavřena od půl sedmé ráno do zhruba půl jedné odpoledne.