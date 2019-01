Třinecký Gernát: Nabídli jsme Boleslavi hodně brejkových příležitostí

Do třinecké sestavy se vrátil útočník Werek. Leč dalších pět marodů Ocelářům chybělo. V obraně Galvinš, Roth a Krajíček a v útoku Adamský a Cienciala.

„Když vám chybějí zkušení hráči a výborní beci, tak to tým poznamená, ale tahle situace může potkat každého. Musíme se s tím vypořádat,“ prohlásil třinecký trenér Marek Zadina.

„Bylo znát, že nám zkušení hráči scházejí. Dnes hráli ti mladší, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Jsme jeden tým, jedno mužstvo, a my, co jsme zůstali, musíme ty mladší potáhnout, abychom doma nedostali tolik gólů,“ prohlásil třinecký obránce Martin Gernát. „Krajíček je kapitán, má velké slovo v kabině i na střídačce. Totéž platí o Roťákovi (Rothovi), jenže musíme hrát, jako by tu byli.“

Martin Gernát litoval individuálních chyb, které Oceláři udělali ve svém obranném pásmu. „Nabídli jsme hostům hodně brejkových příležitostí,“ uvedl Gernát. „V první třetině jsme měli dvě přesilovky za sebou a pořádně neohrozili branku. Tam se utkání asi lámalo.“

Navíc, když Třinečtí první dva góly dostali hned poté, co nevyužili početní převahu. V první části po 45 vteřinách, ve druhé po devíti.

„V tom druhém případě Žejdl skočil na led z trestné lavice a ujeli nám dva na jednoho,“ řekl Zadina. „Všeobecně měl soupeř hodně přečíslení, hodně jsme propadali. A Boleslav mohla dát i více gólů.“

Ostatně gólman Hrubec, než ho po pátém gólu nahradil Lukáš Daneček, chytil nejméně tři nájezdy hostů, dva Klepišovi.

„To první dvě branky nám hodně pomohly,“ uznal mladoboleslavský trenér Miloslav Hořava. „A základním kamenem naší výhry byl brankář Růžička.“