Šampionát beachvolejbalových nadějí nabídl vypjaté finálové zápasy

Napětí až do posledního balonu. Skvělé výměny. Výborná atmosféra. To vše nabídly finálové zápasy mistrovství republiky v plážovém volejbale nadějí do 22 let.

Tituly v Beach areálu Kolofík v Opavě vybojovali Jakub Malík s Michalem Přibylem z Volley Beskydy a Jana Fixová z Dukly Liberec s Emou Šťastnou z Happy Sportu Opava.

„Je to úžasné. Fakt. Moc jsem si přál něco vyhrát doma, v Opavě, kde jsem začínal. Tady to jsou pro mě domácí kurty. A ještě před skvělými diváky,“ pochvaloval si Michal Přibyl.

Nechybělo moc, aby finále ztratili, když v tie breaku v duelu s nasazenými jedničkami Václavem Kurkou a Kryštofem Olivou z Beachclubu Strahov přišli o vedení 14:11.

„Byly to nervy,“ usmál se Jakub Malík. „Nezvládli jsme v hlavě, že můžeme vyhrát.“

Jakub Malík se raduje s Michalem Přibylem z mistrovského titulu.

Přibyl dodal, že málem doplatili na nesoustředěnost. „Alespoň já... Už jsem si myslel, že to urveme,“ přiznal. „Jak ale soupeři srovnali na čtrnáct čtrnáct, uvědomil jsem si, že se musím zklidnit, soustředit se.“

Nebyl to problém?

„Ani ne. Byl tady můj parťák, i trenér (Michal Provazník), a oni ti nedovolí nic podcenit,“ odpověděl Přibyl po výhře 2:1 (16, -18, 14).

Malík vítězství označil za poněkud trpké, protože ve druhém setu se za stavu 15:14 zranil Kryštof Oliva. „Bylo divné hrát proti někomu, kdo má zdravotní problémy a dál chce hrát,“ uvedl Jakub Malík.

Oliva si při zákroku v poli pochroumal zápěstí pravé ruky, které si nechal zatejpovat.

Kryštof Oliva si ve finále opavského mistrovství republiky U 20 zranil zápěstí.

„I po tom zranění jsem věřil, že vyhrajeme, ale byl to na hlavu hodně těžký zápas, protože mě bolel každý balon. Jak na bloku, tak v útoku,“ řekl Kryštof Oliva. „Kluci navíc hodně podávali na mě. Ale bojovali jsme a že jsme v koncovce tie breaku srovnali, ukázalo, jak jsme silní mentálně.“

Malík odmítl, že by záměrně podávali na zraněného Olivu.

„Naše taktika byla hrát hlavně na Vaška Kurku, čehož jsme se snažili držet, zatlačit ho servisem. Hodně jsme ale podávali do středu mezi ně, kde si to Kryštof bral. Nebyl to úplně záměr jít po něm, ale někdy to tak vycházelo,“ uvedl Malík.

Michal Přibyl ve finále beachvolejbalového mistrovství republiky hráčů do 20 let přihrává podání soupeře

Oliva přiznal, že ho zranění rozhodilo. „Spadl jsem na ruku a něco mi tam křuplo, nebo se natáhlo, nevím. Musí se na to podívat odborník,“ řekl Kryštof Oliva, který loni v Opavě triumfoval o kategorii níže, na šampionátu hráčů do 20 let. „Jsem moc vděčný, že jsme s parťákem došli až do finále a přitom jsme před turnajem neměli ani jeden společný trénink. S Vaškem nám to sedí.“

Ostatně loni spolu skončili čtvrtí na mistrovství Evropy U 20.

Mistryně odvrátily dva mečboly

Mimořádně napínavý byl i finálový duel žen, v němž Ema Šťastná a Jana Fixová ve druhé i třetí sadě čelily pokaždé jednomu mečbolu protivnic.

Načež porazily sestry Lucii a Veroniku Grančaiovy z Beach Academy Viktoria Brno 2:1 (-11, 21, 14).

„Mrzí to, ale stalo se,“ povzdechla si Lucie Grančaiová. „Nějaké balony jsme vyhodily z hřiště.“

Neublížil sesterské dvojici jednoznačně vyhraný první set?

„To si nemyslím, spíše se holky rozehrály a začaly úspěšně útočit, čímž jsme to měly těžší,“ odpověděla Lucie Grančaiová.

Ema Šťastná se raduje ze zisku mistrovského titulu.

„První set byl na rozkoukání,“ smála se Jana Fixová. „Ve druhém jsme se rozehrály a tie break jsme se snažily mít pod kontrolou.“

Ema Šťastná dodala, že jim pomohlo domácí prostředí. „Ale bylo to docela o nervy,“ souhlasila.

Vítězky uspěly, byť spolu hrály úplně poprvé. „Bylo to takové spontánní. Znaly jsme se, ale nikdy spolu nehrály. Daly jsme se dohromady na poslední chvíli, protože obě jsme si tady chtěly zahrát,“ řekla Fixová.

„Moje trvalá spoluhráčka teď hrát nemohla, a tak jsem se zeptala Janči,“ popsala zrod vítězného týmu Šťastná. „A potkaly jsem se v sobotu ráno na kurtu...“