Výpadek je ve školách znát, maturanti v kraji ale dopadli lépe než jiné roky

Posledním školním dnem byl dnešek pro 105 900 žáků základních, 47 800 žáků středních škol a téměř 500 konzervatoristů v kraji.



„Rezervy v úrovni vědomostí vnímáme, počítáme s tím, že v září a říjnu všechno dokryjeme a doladíme,“ popsala Milena Walderová, ředitelka porubské Základní školy Zdeňka Škarvady.

Lockdown mezi žáky prohloubil rozdíly, roli hrála rodina i přístup k technice. „Pro děti to bylo obrovské nabourání běžného života. Po návratu do školy šlo napřed spíše o obnovení a posílení sociálních vazeb,“ řekla Miroslava Bukovská, ředitelka ZŠ Ivana Sekaniny Ostrava.

Průzkum v ostravských školách ukázal, že se distanční výuky vůbec neúčastnilo zhruba sedm procent dětí, a ty budou potřebovat pomoc. Ostrava na doučování a letní vzdělávací aktivity rozdělí mezi školy, centra volného času i neziskové organizace 1,75 milionu korun. Doučování z češtiny, matematiky a cizího jazyka by se v krajské metropoli mělo týkat více než devíti set žáků.

Školy se posunuly v IT dovednostech

Lockdown na několik měsíců poznamenal i střední školy. Podle náměstka hejtmana Stanislav Folwarczneho je zatím předčasné hodnotit, jak moc to ovlivnilo úroveň znalostí středoškoláků. „Nezbývá nám než věřit, že příští školní rok už poběží normálně a děti případné mezery stihnou co nejdříve dohnat.“

Upozornil ale, že například maturantům se dařilo. „Máme výsledky písemných didaktických testů. Úspěšnost maturantů byla letos lepší než v roce minulém,“ uvedl. V kraji se letos k maturitě pro jarní období přihlásilo 9 164 středoškoláků. Z nich 8 356 maturovalo v řádném termínu a 808 dělalo zkoušku opravnou či náhradní.

Pro školáky, ale i jejich učitele zároveň pandemický rok znamenal obrovských posun v IT vědomostech. Školy je využijí dále. „U nás mají všichni učitelé notebook a postupně prošli školením. Do budoucna to využijeme například pro děti, které chybí. Z některých učeben lze výuku vysílat domů,“ popsala ředitelka Walderová.

Vybavené jsou i střední školy, šesti miliony přispělo hejtmanství, čerpaly i peníze od státu. „V příštím školním roce začne projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání, bude reagovat i na potřeby škol vycházející z období distanční výuky. V některých dětských domovech v kraji se uskuteční projekty zaměřené na doučování a vybavení IT technikou,“ informoval Stanislav Folwarczny.