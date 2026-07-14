14. července 2026
Kvíz: Před 90 lety poprvé vyjela Slovenská strela. Co víte o železniční legendě?
Aerodynamická kráska, která ohromovala a stále ještě udivuje nejen ladností, ale také technickým provedením a rychlostí. Československý železniční motorový vůz Slovenská strela vyjel na svou linku poprvé 13. července 1936, tedy před devadesáti lety, přičemž patří mezi tuzemské železniční legendy a stal se národní kulturní památkou. Co o tomto technickém unikátu víte?
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