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Kvíz: Před 90 lety poprvé vyjela Slovenská strela. Co víte o železniční legendě?

14. července 2026

Aerodynamická kráska, která ohromovala a stále ještě udivuje nejen ladností, ale také technickým provedením a rychlostí. Československý železniční motorový vůz Slovenská strela vyjel na svou linku poprvé 13. července 1936, tedy před devadesáti lety, přičemž patří mezi tuzemské železniční legendy a stal se národní kulturní památkou. Co o tomto technickém unikátu víte?

Otázka 1/20

Proč se vlastně vlak jmenuje Slovenská strela?

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