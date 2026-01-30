Kvíz:
Čelba, bazal, želva. Co znáte z hornictví? Vyhrajte fáračky a poslední vytěžené uhlí
Po zhruba 260 letech končí v České republice těžba černého uhlí. V Dole ČSM u Karviné horníci sfárají na poslední šichtu, vytěží poslední vozík a...definitivní konec. Vyzkoušejte si kvíz iDNES.cz, který prověří, kolik toho znáte z hornictví, jeho slangu či odborné terminologie.
V kvízu na vás čeká dvacet otázek. Ten, kdo do 11. února 12:00 hodin zodpoví alespoň na osmdesát procent otázek správně, se může zaregistrovat do soutěže o ceny - originální hornické fáračky firmy OKD a pár kousků posledního vytěženého uhlí. Bude to velký unikát.
Soutěž vylosujeme 11. února ve 13:00. Výherce uveřejníme zde v textu a budeme je informovat i e-mailem.
Co můžete vyhrát?
1x Originální hornické fáračky OKD a pár kousků posledního vytěženého uhlí
2x Kousky posledního vytěženého uhlí
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.