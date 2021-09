Zvuky těla. Co znamená kručení v břiše a večerní pískání v uchu?

… večer slyším v uchu pískání?

Pokud vám v uších krátce zapíská, není to hned důvod k obavám. Může se jednat o dočasnou poruchu sluchových buněk, například v důsledku hluku nebo stresu. Jestli ovšem šelesty v uších přetrvávají déle než jeden den, měla byste vyhledat lékaře. Příčinou může být mimo jiné také mazová zátka, zánět středního ucha nebo blokáda krční páteře.

… mi kručí hlasitě v žaludku?

Žaludek je dutý orgán, jehož svaly jsou stále v pohybu, aby se jídlo strávilo. Když však není naplněný potravou, pohybuje se v něm jen voda, žaludeční kyseliny a vzduch. Tehdy vzniká typické kručení, takže někdy působí jako celý orchestr. Na tom není nic zlého a problém většinou zmizí, už když sníte nějakou maličkost.

… mi často uniká vzduch ze střev?

Nadýmání může mít řadu příčin. Většinou vzniká, když při uspěchaném jídle spolykáte příliš mnoho vzduchu.

Nebo mají střeva potíž s trávením určitých potravin: zelí, cibule i luštěniny v nich způsobují hromadění vzduchu. Pokud tento vzduch unikne i se zvukovým doprovodem, může to být sice trapné, ale nebezpečné to rozhodně není.

… mi náhle bije srdce hlasitěji?

Ani to nemusí být nic znepokojivého. Většinou vůbec nebije hlasitěji, jen rychleji, a to může mít mnoho neškodných důvodů, například strach či pocit rozrušení. Pokud se to však stává opakovaně a „hlasitější“ tlukot srdce vnímáte po několik minut, měla byste se poradit s lékařem.

Jestli zároveň se zrychleným pulsem slyšíte i synchronní zvuky v uchu, může to vypovídat o vysokém krevním tlaku nebo tinnitu (ušní pískání a šelesty). V tom případě také navštivte odborníka.

… si musím po jídle odříhnout?

Říhání je zcela normální, právě jím se dostává vzduch spolykaný při jídle zase ven. Dochází k němu zejména po konzumaci limonád obsahujících oxid uhličitý.

Důvodem ovšem můžou být i vaše jídelní zvyklosti. Pokud jíte příliš rychle, dostatečně nežvýkáte nebo při jídle hodně mluvíte, to všechno může způsobit říhání.