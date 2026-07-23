Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Zvětšené uzliny v létě? Kdy jsou neškodné a kdy raději k lékaři

Autor:
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nahmatali jste si na krku nebo v podpaží zvětšenou uzlinu? Ve většině případů jde o běžnou reakci organismu na infekci, štípnutí hmyzem nebo zánět. Někdy ovšem může být zvětšená lymfatická uzlina příznakem vážnějšího onemocnění. Jak poznat rozdíl a kdy raději navštívit lékaře?

Lymfatické uzliny fungují jako biologické filtry organismu. Zachycují viry, bakterie i další cizorodé látky a pomáhají imunitnímu systému s nimi bojovat.

Při infekci se mohou v uzlinách aktivovat a množit imunitní buňky. Uzliny se proto zvětší a někdy bývají citlivé nebo bolestivé na dotek, uvádí na svých stránkách Mayo Clinic.

Rané příznaky rakoviny se často tváří nevinně. Těchto 8 signálů lidé přehlížejí

Nejčastější letní příčiny zvětšených uzlin

V létě trávíme více času venku, častěji se koupeme a nevyhneme se ani štípnutí hmyzem či drobným poraněním kůže. Pokud se ranka zanítí nebo se rozvine infekce, mohou na ni reagovat právě i lymfatické uzliny v okolí.

Koupání může být spojeno například se zánětem zevního zvukovodu. Při infekci v oblasti ucha mohou reagovat uzliny za uchem, pod čelistí nebo na krku.

Nejčastější příčiny zvětšených uzlin v létě

  • virové nachlazení
  • angína
  • zánět ucha
  • zanícené štípnutí od hmyzu
  • drobné kožní infekce
  • zánět zubu nebo dásní
  • méně často nádorová onemocnění lymfatického systému

Také rozškrábaný štípanec se může zanítit. Pokud se do porušené kůže dostanou bakterie, mohou reagovat uzliny, které odvádějí lymfu z postižené oblasti. Při infekci na ruce to mohou být uzliny v podpaží, při infekci na noze například uzliny v tříslech.

Zvětšení uzlin na krku často doprovází také infekce horních cest dýchacích, bolest v krku, angína nebo zánět v oblasti ucha či zubů. Právě virové a bakteriální infekce patří mezi nejčastější příčiny zvětšených lymfatických uzlin.

Jaké změny na uzlině sledovat

Ve většině případů se uzliny zvětší v souvislosti s infekcí a po jejím odeznění se postupně vracejí k původní velikosti. Vzácněji může být zvětšená uzlina spojena s vážnějším onemocněním, například lymfomem.

Nejčastějším příznakem non-Hodgkinova lymfomu může být jedna nebo více nebolestivě zvětšených uzlin na krku, v podpaží nebo v tříslech. Samotná nebolestivost však ještě neznamená, že jde o nádorové onemocnění.

Dobrou zprávou je, že řada lymfomů je dnes léčitelná. Výsledek léčby však závisí na konkrétním typu nemoci, jejím rozsahu, věku a celkovém zdravotním stavu pacienta.

Varovné signály těla. Tyto příznaky nepodceňujte, může jít i o život

Při hodnocení uzliny lékař nesleduje pouze jeden znak, ale jejich kombinaci, vývoj v čase i další zdravotní obtíže.

Bolestivost – Uzliny reagující na infekci mohou být citlivé nebo bolestivé. Pro lymfom je typičtější nebolestivé zvětšení, ale podle samotné bolestivosti nelze příčinu spolehlivě určit.

Konzistence – Při infekci mohou být uzliny měkčí a citlivější. Tvrdá nebo tuhá uzlina by měla být důvodem ke konzultaci s lékařem, zvláště pokud se zvětšuje nebo dlouhodobě nemizí.

Pohyblivost – Uzliny, které lze pod kůží posunout, bývají často nezhoubné. Pozornost zasluhuje uzlina, která je pevně fixovaná k okolním tkáním. Ani pohyblivost však sama o sobě neurčuje diagnózu.

Kdy se zvětšenou uzlinou navštívit lékaře

  • přetrvává déle než tři až čtyři týdny
  • stále se zvětšuje
  • je tvrdá a téměř nepohyblivá
  • vůbec nebolí
  • objevila se bez zjevné infekce
  • přidává se horečka, noční pocení nebo nevysvětlitelné hubnutí

Vývoj v čase – Důležité je především sledovat, zda se uzlina po odeznění infekce zmenšuje. Vyšetření je vhodné, pokud se dále zvětšuje, dlouhodobě přetrvává nebo se objevila bez zjevného důvodu.

NHS doporučuje poradit se s lékařem například tehdy, když se uzliny zvětšují, neklesají, jsou tvrdé či nepohyblivé nebo se objevily bez dalších známek infekce. Pozornost vyžadují také uzliny nad nebo pod klíční kostí.

Pozor na noční pocení, horečky a hubnutí

Lymfomy mohou kromě nebolestivě zvětšených uzlin doprovázet také nevysvětlitelné horečky, výrazné noční pocení a nechtěný úbytek hmotnosti. Lékaři tyto obtíže označují jako takzvané B příznaky.

Objevit se může rovněž svědění kůže, výrazná únava, kašel nebo dušnost. Uvedené potíže mají celou řadu možných příčin a samy o sobě nejsou důkazem lymfomu. Pokud ale trvají nebo se kombinují se zvětšenými uzlinami, je vhodné navštívit lékaře.

Jak si uzliny správně kontrolovat

Uzlinu nemačkejte silou a nekontrolujte ji několikrát denně. Opakované dráždění může způsobit citlivost a ztížit posouzení, zda se skutečně mění.

Při kontrole použijte bříška prstů a jemným krouživým pohybem prohmatejte oblast krku, podpaží nebo třísel. Porovnejte stejné místo na pravé a levé straně těla. Všímejte si hlavně toho, zda se útvar zvětšuje, mění konzistenci nebo přibývají další uzliny.

Ani domácí kontrola však nenahradí lékařské vyšetření. Uzlinu také není nutné cíleně hledat každý den. Některá zdravotnická pracoviště doporučují lidem, kteří mají důvod uzliny pravidelně kontrolovat, provést samovyšetření přibližně jednou měsíčně.

Onkolog: Nemoc prozradí zvětšená uzlina, u Karla Gotta to byla ta břišní

Rozhodující je vývoj v čase

Uzliny zvětšené v souvislosti s virovou infekcí se obvykle začnou zmenšovat poté, co nemoc odezní. Návrat k původní velikosti však nemusí být okamžitý.

Jestliže uzlina přetrvává několik týdnů, zvětšuje se, je tvrdá či nepohyblivá nebo se přidají horečky, silné noční pocení či nevysvětlitelné hubnutí, objednejte se ke svému praktickému lékaři.

Lékař uzlinu vyšetří pohmatem a posoudí také její velikost, umístění a další příznaky. Podle nálezu může doporučit krevní testy, ultrazvuk nebo další odborné vyšetření.

Co může znamenat, když se zvětší uzlina na různých místech těla?

  • Krk a oblast pod čelistí – infekce v krku, nachlazení, zánět mandlí, dutin, ucha nebo zubů.
  • Za uchem – infekce v oblasti ucha nebo kůže hlavy.
  • Podpaží – infekce či poranění ruky, někdy také reakce po očkování.
  • Třísla – infekce nebo poranění dolní končetiny či oblasti genitálu.
  • Nad nebo pod klíční kostí – uzlinu v této oblasti je vhodné vždy konzultovat s lékařem.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...

Tehdy je znal každý. Co dnes dělají největší české hvězdy 90. let

České hvězdy v devadesátkách

Vzpomenete si na seriály, filmy nebo televizní pořady, které na našich televizních obrazovkách běžely v devadesátých letech? Podívejte se do naší galerie na výčet hvězd, které jsme v televizi mohli...

Nejkrásnější ženy světa? Těchto 60 slavných krásek okouzluje vzhledem i úspěchy

Slavné ženy, které jsou nejen úspěšné ale i krásné.

Podívejte se do naší galerie na výběr šedesáti krásek ze zahraničí, které ovládly svět nejen kvůli svému vzhledu. Tvrdě dřou, daří se jim a slaví úspěch. Lidé je milují a díky svému vlivu se snaží i...

Slavné hvězdy ukázaly vyrýsovaná břicha. Kdo má nejlepší pekáč buchet?

Slavní a jejich břišní pekáče buchet

Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy si v posilovně léta pěstují pořádný pekáč buchet. Stojí je to hodně dřiny a odříkání, ale rozhodně to stojí za to. Dokonalé svaly na břiše mají nejen...

Hvězdy, které zvolily místo přepychu skromný život a radost z maličkostí

Slavní, kteří si na luxus nepotrpí.

Mohly by žít jako králové, ale raději volí skromný život, protože jim stačí málo. Řeč je o slavných hvězdách, které peníze nerozhazují a radují se z maličkostí. Podívejte se do naší galerie, o koho...

Letní péče o vlasy: věnujte se prevenci, aby nemuselo dojít na záchranu

Ilustrační snímek

Poškozené konečky, vyšisovaná barva a suché délky nemusejí být nevyhnutelně součástí léta. Správná příprava i nastavená péče pomůžou vlasům zvládnout nadcházející měsíce bez následků. Jak na ni, radí...

23. července 2026

Léto a proužky k sobě neodmyslitelně patří. Kila navíc vás nezastaví

Postavu lze díky pruhům i krásně vytvarovat. Pokud potřebujete dodat objem...

Pruhy, a to nejenom ty námořnické, jsou v módním světě letním evergreenem. Řada žen se jich obává, přidávají podle nich kila. Při správné volbě a stylingu ale dokážou postavu naopak krásně...

23. července 2026

Hrdé, sebestředné a zářivé znamení Lva. Jak formovalo Ewu Farnou či Madonnu

Horoskop Lev

Lev má hřívu, hrdý krok a korunu, kterou nesundává ani v ložnici. Je králem zvířat i zvěrokruhu. Toto znamení je maximálně zaměřeno na prezentaci, sebevyjádření, přítomnost, tvořivost a uznání. Jak...

23. července 2026

Zvětšené uzliny v létě? Kdy jsou neškodné a kdy raději k lékaři

Ilustrační fotografie

Nahmatali jste si na krku nebo v podpaží zvětšenou uzlinu? Ve většině případů jde o běžnou reakci organismu na infekci, štípnutí hmyzem nebo zánět. Někdy ovšem může být zvětšená lymfatická uzlina...

23. července 2026

Vážit se musel ve sběrných surovinách. Peter se projedl k 218 kilogramům

Peter byl dojatý, Extrémní proměny mu daly hodně, nový řád, novou chuť do...

Před pár lety Peterovi diagnostikovali srdeční arytmii. Bál se, že zemře, a proto se snažil co nejvíce se šetřit. Začal užívat velké množství léků, přestal se hýbat a útěchu hledal v tučném jídle....

23. července 2026

Žádné cviky na záda hned po probuzení. Primář Hradil o vnímání bolesti i paměti tkání

Premium
Vítězslav Hradil

Jak číst bolest a jak rozumět varovným signálům, které naše tělo vysílá? Jak poznat, kdy jde o bolest svalovou, a kdy o tu vycházející z nervů? I o tom jsme si povídali s předním odborníkem v oblasti...

22. července 2026

„Zde Krimon pronikl do Amotionovy zadnice.“ Touha, sex a chtíč na cestě staletími

Premium
Obraz Římané v době úpadku od Thomase Coutura visí v pařížském Muzeu Orsay .

„Manželka je po celou dobu, co on funí a vzdychá, zcela tiše nebo si bručí něco o domácích pracích. Hlavně musí ležet úplně nehybně, dokud styk neskončí.“ Tak radila nevěstám počestná žena Ruth...

22. července 2026

Slavné hvězdy ukázaly vyrýsovaná břicha. Kdo má nejlepší pekáč buchet?

Slavní a jejich břišní pekáče buchet

Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy si v posilovně léta pěstují pořádný pekáč buchet. Stojí je to hodně dřiny a odříkání, ale rozhodně to stojí za to. Dokonalé svaly na břiše mají nejen...

22. července 2026  8:32

Léčivá síla doteků: Jak objetí, pohlazení i polibky prospívají zdraví

ilustrační snímek

Hřejí, nic nestojí, rozdávají lásku, pohodu a radost. A navíc vám ještě vylepší zdraví. Užívejte si je plnými doušky. Doteky nás totiž umí léčit.

22. července 2026  2:37

Kdo stojí za výrobky z českých regionů? Seznamte se s jejich příběhy

Advertorial
Za každým regionálním produktem stojí konkrétní farmář, pěstitel nebo výrobce,...

Čerstvé ovoce sklizené jen pár kilometrů od vašeho domova, sýry od výrobců, kteří své řemeslo rozvíjejí po generace, nebo pivo z lokálních zdrojů. Regionální potraviny mají jednu velkou výhodu –...

22. července 2026

Maminka mi často říkala, co to mám proboha na sobě, říká režisérka Eva Toulová

Premium
Eva Toulová

Filmy režisérky a scenáristky Evy Toulové často budí rozpaky a jinak tomu není ani s jejími outfity. Ráda vymýšlí zdánlivě neslučitelné kombinace, které zaujmou na první pohled. Módní kritici je pak...

22. července 2026

Technologie budoucnosti s myšlením z minulého století. Proč AI ignoruje ženy?

ilustrační snímek

Agentura OSN pro rovnost žen a posílení postavení žen (UN Women) upozorňuje, že překotný vývoj velkých jazykových modelů je téměř čistě mužskou záležitostí. To, jak generativní AI používá stále...

22. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×