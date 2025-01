Kvůli drogám přišla žena o zuby, po letech v bolestech má nový chrup

Když odcházela domů po první návštěvě u zubaře, byla nadšená a těšila se na nové zuby. Už po druhé návštěvě však tušila, že to nebude tak jednoduché, jak si vysnila. „Měla jsem docela velké bolesti. Když mi zubař vytrhal moje zuby, měla jsem vleklé záněty. Nosila jsem v ústech protézy, které nebyly vhodně vyrobeny. V jedné z nich jsem měla díru, kterou se skrz dostávala potrava. To také způsobovalo záněty,“ uvedla žena pro server Whatsthejam.

Nebyla spokojená ani s přístupem zubaře, který odmítal jakékoli pochybení a neměl chuť napravovat „škody“. Podle něj měla vydržet a čekat. Nakonec si našla jiného odborníka, který začal dávat chrup do pořádku. „Mohu vám říct, že nandávání šroubů není nic příjemného. Neměla jsem ponětí, že to bude až tak nepříjemné. Všechno to okolo a pak rekonvalescence. Moje tělo je nepřijalo, měla jsem další problémy a záněty. Nemohla jsem jíst pevnou stravu. Na protézy jsem byla zvyklá z minulosti, ale tak obrovské bolesti mě zaskočily,“ pokračovala.

Uvedla také, že kdyby tušila, jaké problémy ji čekají, nikdy by se k novému chrupu „nerozhoupala“. Byla prý ale příliš zaslepená dokonalým chrupem slavných hvězd a chtěla vypadat stejně dokonale. K dnešnímu dni zaplatila zubařům v přepočtu téměř milion korun. „Lituji hlavně toho, že jsem si svůj původní chrup zničila. Byla jsem několik let závislá na těžkých drogách a o zuby jsem vlastně přišla. Byly v hrozném stavu, styděla jsem se otevřít pusu. Pak už jsem nechtěla žít s protézami,“ pokračovala.

Když jí zubař konečně chrup „vymazlil“ k dokonalosti, jeden ze zubů praskl. „Myslela jsem, že už to je za mnou. Ale opět jsem zavítala na zubařské křeslo. Dám vám jednu dobrou radu: Starejte se o svůj vlastní chrup, choďte pravidelně k zubaři a na dentální hygienu. A neberte drogy,“ dodala.