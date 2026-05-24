„Zuby jsem se snažila skrývat. Na fotografiích jsem se usmívala jen minimálně, abych neukazovala zuby, za které jsem se styděla. Mezera se mi stále zvětšovala a bylo to nevzhledné. Vím, že to nebylo vážné, že jsou to jen zuby. Ale ovlivňovalo mě to víc, než by si někdo uměl představit,“ svěřila se se svými problémy žena.
Kdyby si zuby nechala opravit ve své domovině, stálo by jí to téměř čtyři sta tisíc. Klinika v Turecku jí nabídla cenu zhruba dvě stě tisíc a to byla pro ženu velmi lákavá nabídka. I s ubytováním na hotelu a letenkami byla stále na poloviční částce, než by zaplatila doma.
První ošetření v Turecku bylo bez vážnějších komplikací. Sundali jí staré korunky, všechno ošetřili, zbavili dásně i ostatní zuby infekce a nakonec jí zuby zbrousili do pahýlů, aby je připravili na implantáty. „S těmi ohavnými pahýly mě ale poslali domů a na normální zuby jsem čekala šest měsíců. Vypadala jsem jako piraňa. A jestli jsem se do té doby málo usmívala, tak po prvním zákroku už jsem odmítala otevřít pusu trvale,“ pokračovala.
„Bylo to strašné. Měla jsem zuby velmi citlivé. Bolelo mě, když jsem jedla studené, teplé. Hodně jsem brečela. Nemohla jsem ani kousat tvrdé věci. Litovala jsem, do čeho jsem se to pustila a často jsem se bála, jestli vůbec zuby někdy mít budu. Nakonec jsem se dočkala, ale bylo to nekonečné. Chtěla bych každého varovat, aby si dopředu vše o zákroku přečetl a nebyl pak překvapený jako já,“ doplnila pro The Mirror.