Věřím, že jednou dokážeme biologicky nahrazovat zuby i další tkáně, říká vědec

„Typicky žraloci mají ‚nekonečnou‘ zásobu zubů, neustále je ztrácejí a vyvíjejí se jim nové. Nebo hlodavci. Ti mají sice jenom jednu generaci zubů, ale jejich řezáky rostou kontinuálně celý život,“ říká Křivánek. Jeho tým v Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně vynalezl univerzální metodu umožňující monitoring růstu zubů. Referuje o tom i prestižní vědecký časopis Science Advances. Nové poznatky jsou nadějí nejenom pro regenerativní medicínu, ale i pro sledování vývojových vad lidského chrupu.

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler tvrdí, že člověk má založeno více řad zubů, že takovýchto zubních lišt může být až pět, jen je nedokážeme aktivovat…

Je jasné, že evoluce probíhá pořád. Je to vidět i u člověka, například na tom, že postupně ztrácíme zuby moudrosti. Za pár dalších generací už je lidé jako druh mít nebudou. Je to tak jednoduše proto, že tyto zuby již nepotřebujeme tak jako dříve naši předkové. Nemáme už takové stravovací návyky, abychom osmé zuby plně využili. Kdežto například myš potřebuje pořád hlodat, a proto se u ní vyvinuly dorůstající zuby. Kdyby to bylo potřeba i u člověka, pak se také vyvine víc generací zubů… Existují genetická onemocnění, kdy se i u člověka může vyvinout více generací zubů. Ta informace tam pořád někde je, ale jak říkám, v tomto případě jde o onemocnění, jež s sebou nese i spoustu jiných vývojových vad, takže se nejedná o něco, co byste chtěli mít.