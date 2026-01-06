Pokud vám zubař na základě rentgenu neřekl, že se vám „klubou“ třetí stoličky, nemusíte mít obavy. Jejich zárodky jsou totiž patrné již kolem sedmého roku. A narůst vám vůbec nemusí!
„Počet těch, kteří nemusejí díky absenci těchto zubů řešit zdravotní problémy, narůstá. Velké části mladé generace už osmičky vůbec nerostou,“ tvrdí zubní lékař Jakub Hladík z centra stomatologie The Clinic.
Bolavý zub může upozornit na nemocné orgány. Před čím varují osmičky?
Mohou za to evoluční změny. Lidstvu se zmenšují čelisti, žvýkací aparát degraduje, a to z důvodu postupného přechodu na měkčí potravu. Raději se nechte vyšetřit ale dřív, než se objeví komplikace.
Většinou nemají prostor pro růst
Na to, než se osmičky přihlásí ke slovu v plné své síle, si musíte počkat. I proto se pro ně uchytilo označení „zuby moudrosti“.
„Zpravidla se prořezávají až úderem dospělosti. V čelistech většiny dospělých lidí ale už není dostatek místa pro jejich zařazení, proto nastávají komplice,“ upozorňuje lékař.
Dejte vždy na radu zubního lékaře
Kromě toho, že tlačí na zuby umístěné vedle, což může způsobovat bolest, dochází také ke vzniku nečistitelných míst, kde se mezi částí prořezaného zubu a dásní usazuje jídlo, plak a bakterie, které vedou ke vzniku zánětu okolní dásně i kosti, otoku a nepříjemné bolesti.
Abychom však jen nestrašili – pokud se třetí stoličky začnou prořezávat, nemusí to automaticky znamenat, že vás čekají bolestivé komplikace a vytrhávání. Některým z nás mohou osmičky zůstat do konce života.
„Pokud jsou třetí stoličky kompletně prořezány, plní svou žvýkací funkci a pacient je dokáže správně vyčistit, má smysl tyto zuby ponechat. Je ale důležité mít na paměti, že i bezproblémová osmička může časem způsobit potíže,“ upozorňuje odborník.
Pět věcí, které je dobré vědět o zubech moudrosti
Jestli vám proto váš lékař vytrhnutí doporučuje, není to jen „tahání peněz“ nebo zbytečný zákrok, když vás (zatím) nic nebolí. Vyhnete se možným budoucím problémům.
Co po zákroku?
Vytržení osmiček vzbuzuje u pacientů obavy. Ve většině případů se ale nejedná o komplikovaný zákrok a vytažení zubu probíhá vždy v lokální anestezii.
„Prvních 24 hodin po extrakci osmičky je vhodné přikládat studené obklady, které sníží možnost vzniku otoku, případně užít léky proti bolesti,“ radí zubní lékař.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.