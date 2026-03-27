Platí, že vzpomínky nejsou přesným záznamem, jak se událost stala, ale jen její rekonstrukcí, která se navíc časem v našem mozku mění?
Ano. Studie americké psycholožky Elizabeth Loftusové, průkopnice výzkumu falešných vzpomínek, prokázaly, že pokaždé, když si něco vybavujeme, vzpomínku v mozku přepisujeme. Paměť není statický soubor, ale proces ovlivněný naším aktuálním rozpoložením a také novými informacemi. Se vzpomínkami lze proto snadno i manipulovat.
Cílem paměti není pamatovat si všechno, ale uložit informace, které může člověk v budoucnu potřebovat pro svá rozhodování. Navíc máme tendenci zapomínat informace, o nichž víme, že jsou snadno dohledatelné online.