Když se ze života vytratí barvy. Pozor na šedý zákal

Co vás čeká po operaci Tento zákrok nevyžaduje nijak dlouhou rekonvalescenci, do práce se můžete vrátit už za týden. Bezprostředně po operaci máte oko zakryté obvazem, podle instrukcí si aplikujete kapky a docházíte na kontroly. Běžnou fyzickou námahu můžete vykonávat přibližně už za týden po zákroku. Zhruba po dobu 5–6 týdnů je nutné vyhýbat se pobytu v příliš prašném prostředí, nekoupat se ve veřejných bazénech a omezit fyzicky náročnou práci. Po operaci lze bez problémů používat počítač a dívat se na televizi (mnozí pacienti sledují televizi už večer v den zákroku). Pokud vás oko neřeže a nebolí, není důvod si to zakazovat. Což platí i naopak – jestliže první den po zákroku pociťujete bolest a řezání, je lepší mít oči zavřené a televizi nebo počítač dočasně vynechat. Je také třeba počítat s tím, že v prvních týdnech bude trochu kolísat zraková ostrost. Hodně lidí se domnívá, že se po operaci neobejdou bez tmavých brýlí. Ty však nejsou nutné. Na druhé straně je pravda, že pobyt na prudkém slunci může být pro některé pacienty zpočátku dost nepříjemný. Proto se vždy řiďte vlastními pocity. Pokud vám světlo vadí a jste nuceni přivírat oči, budou pro vás tmavé brýle vítanou ochranou. Při dobrém vidění druhého oka je možné už několik dnů po operaci vykonávat kancelářskou práci. Nevadí ani ohýbání se a nošení předmětů, které nevyžaduje extrémní námahu. Fyzicky náročné aktivity je možné vykonávat od šestého týdne. Práce ve výškách a profesionální řízení motorových vozidel jsou možné až po konečném vyšetření zrakové ostrosti (a eventuálním předpisu brýlí) – přibližně čtyři až osm týdnů po operaci.