Chraňte svůj zrak. Nepodceňujte prohlídky ani varovné signály

Ať už vás trápí oční vada, nebo ne, odborníka je třeba navštívit alespoň jednou za rok. Pravidelné preventivní prohlídky neslouží pouze ke stanovení počtu dioptrií, mohou totiž odhalit i závažnější oční choroby, které jsou většinou bezpříznakové.

Kromě očního lékaře vyšetření zvládne i optometrista v kterékoli oční optice. Výhodou zde může být kratší čekací doba, avšak odborník v oční optice zjištěnou oční vadu nemůže dál léčit.

Začněte u dětí

Poprvé by k očnímu lékaři měly zavítat děti už v jednom roce života. Odhalení oční vady v brzkém věku by se nemělo podceňovat, ačkoli teprve v sedmi letech života vidí děti stejně jako dospělí. Proto se mnohé oční vady projeví až po nástupu do školy.

Mezi varovné signály, které by měli rodiče sledovat, patří například bolest kolem očí, časté zakopávání, mnutí si očí, záliba ve sledování televize zblízka nebo i zhoršení prospěchu, když dítě nevidí na tabuli.

Správná péče

Zrak je namáhaný v období podzimu a zimy, kdy je značně zatížen výkyvy počasí či přechody z tepla do zimy. Právě tyto faktory zvyšují náchylnost sliznice oka k nadměrnému slzení.

Naopak ve vytopených a suchých místnostech není lidské oko schopno vytvářet dostatek slz, pálí a je zarudlé.

„Zdravý zrak souvisí také se zdravým životním stylem. Ovlivňuje ho naše strava, kouření, slunce, alkohol, ale také nadváha či věk,“ vysvětluje farmaceutka Ivana Lánová. Je proto důležité nežádoucí faktory eliminovat.

Na co si dát pozor

V péči o oči pomáhají nejrůznější přípravky ve formě očních kapek, mastí nebo gelů. Při jejich používání je důležité dodržovat obecné zásady: