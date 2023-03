Ostrý zrak v každém věku. Co dělat, když je vám 20, 40 nebo 60 let

20–40 let Mladé nejvíc trápí krátkozrakost

Základem péče o oči jsou pravidelné prohlídky u očního lékaře, které by měly být samozřejmostí již od dětství. Právě v období vývoje lze odhalit oční vady, které jsou v dospělosti neléčitelné, například tupozrakost.

Zároveň může být zavčas odhalena také krátkozrakost, tedy špatné vidění do dálky, či dalekozrakost, při níž člověk vidí neostře na krátké vzdálenosti. Další častou vadou je takzvaný astigmatismus, který je způsoben nepravidelným zakřivením rohovky a má za vinu snížení zrakové ostrosti a špatné rozeznávání detailů.

Ideální čas pro laserovou operaci

Zatímco tupozrakost je nutné léčit ještě v předškolním věku, protože s přibývajícím věkem úspěšnost léčby výrazně klesá, u krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatismu je nejlepší jejich odstranění v rané dospělosti, tedy po osmnáctém roce života – tyto tři vady totiž lze trvale odstranit laserem.

„Ideální čas k operaci dioptrií laserem je mladá dospělost, jelikož vada už je z větší části ustálená a protože si výsledek operace člověk užije celý život a zlepšení zraku pro něj má dlouhodobý efekt,“ argumentuje Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha. Zároveň čím dřív zákrok proběhne, tím víc peněz člověk ušetří, protože už nebude muset investovat do drahých brýlí ani kontaktních čoček.

Už přitom neplatí, že by bylo nutné čekat, až se vada „ustálí“, nebo u žen vyčkávat až na dobu po porodu, jak tomu bylo dřív. Moderní technologie v podobě femtosekundového laseru si poradí i s případným zhoršením oční vady.

„Může se stát, že někomu dioptrie časem dorostou. Proto máme doživotní záruku. Zákroky jsou bezpečné a osvědčené,“ uvádí Valešová a dodává, že nejrychlejší laser na světě, který používají, působí na oko pouhých deset sekund. „Pro pacienty to znamená zkrácenou dobu zákroku, a tedy i menší obavy z doby pobytu na operačním sále,“ doplňuje primářka Valešová.

Jak můžete sami o své oči pečovat?

Dioptrická vada je daná dědičností, ale během života můžeme zrak ovlivnit také svým chováním a péčí. Podle očních lékařek jsou nejčastějšími nešvary, kterými dáváme očím „zabrat“, vynechávání očních prohlídek, šetření na slunečních brýlích, špatná životospráva, zanedbávání hygieny očí nebo i to, že málo mrkáme, což platí zejména u lidí často hledících do monitorů. K životnímu stylu mladých neodmyslitelně patří počítače, tablety a smartphony – jenže hleděním do obrazovek a displejů oči nadměrně namáháme.

„Lidské oči byly původně zvyklé zaostřovat spíš do dálky. V dnešní době je zatěžujeme dlouhodobou prací na blízko, což vede k jejich únavě. Při soustředěné práci na počítači navíc často zapomínáme mrkat, oční rohovka pak není dostatečně hydratovaná a oči nás mohou pálit či řezat a vidění může být neostré,“ upozorňuje oční lékařka Šárka Skorkovská.