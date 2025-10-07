Místo očních kapek lepidlo. Žena kvůli chybě málem přišla o zrak

Stačila sekunda nepozornosti a obrovské zdravotní komplikace byly na světě. Když si totiž chtěla Ria Faggartová ze Severní Karolíny aplikovat do očí kapky, omylem sáhla po lepidle, které používala na nehty a způsobila si tím dva měsíce trápení. „Nemohla jsem otevřít oko skoro devět týdnů,“ uvedla.
Kvůli nepozornosti měla žena velké zdravotní obtíže. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Ačkoli mohly být následky této události fatální, štěstí stálo na straně Rii a „pouze“ nemohla oko dva měsíce otevřít. Téměř okamžitě si po aplikaci lepidla uvědomila, že je něco špatně. Oko totiž začalo extrémně pálit a svědit. Jakmile ho chtěla zavřít a otevřít, už zpět otevřít nešlo. Lepidlo na nehty oko okamžitě zalepilo. Nejprve chtěla situaci vyřešit sama, ale na žádost dcery se raději nechala převézt na pohotovost.

Tam se lékaři snažili ženě pomoct, ale došli k závěru, že kdyby se snažili oko otevřít silou, došlo by k vážnému poškození víčka. „Ty chvíle nevědomosti byly strašné. Nevěděla jsem, jestli neoslepnu, jestli oko ještě někdy otevřu a bude normálně fungovat. Měla jsem obrovský strach a vážně jsem na sebe byla naštvaná, že jsem sáhla po jiné lahvičce,“ uvedla žena. Nakonec musela počkat několik týdnů, než lepidlo povolilo.

Dalším problémem byl fakt, že nemohla nastoupit zpět do práce a jako žena samoživitelka a navíc ještě pěstounka, měla velké problémy zvládnout celou domácnost finančně. „Moje máma je skvělá a o všechny se stará a nemá to lehké. Všechno se to zkomplikovalo,“ uvedla její dcera. Právě ona zveřejnila video, kde je její matka na pohotovosti v nemocnici a čeká na ošetření lékařem. Díky tomu se tak video stalo virální a ačkoli ženy nečekaly žádnou pomoc, nakonec se jim dostala.

Lidé jim poslali peníze, díky kterým mohla jejich domácnost fungovat a zároveň se od vzkazů některých z nich dozvěděli, že Ria rozhodně není jedninou osobou, které se něco tak bizarního stalo. „Psali nám různé věci. Lidé si spletli oční kapky s lepidlem, kapkami na kašel nebo olejem. Děje se to, tak si na to opravdu dávejte pozor,“ doplnila dcera ženy pro News.

