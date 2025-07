DALŠÍ RIZIKA PRO ZRAK VE STÁŘÍ ZELENÝ ZÁKAL (GLAUKOM) – onemocnění, při kterém postupně odumírá oční nerv. Nejčastější příčinou je zvýšený tlak uvnitř oka. Problém je, že se vyvíjí pomalu a bez bolesti – člověk si ničeho nevšimne, dokud není zrak výrazně poškozený. Nejvíc ohrožuje lidi po šedesátce, proto jsou důležité pravidelné kontroly. VĚKEM PODMÍNĚNÁ MAKULÁRNÍ DEGENERACE – postihuje sítnici v místě, které zajišťuje ostré a detailní vidění, tedy právě to, co potřebujeme při čtení, šití nebo rozpoznávání tváří. Obraz se může vlnit, být rozmazaný nebo ve středu zraku úplně chybět. Nejčastěji se objevuje u lidí starších 70 let a v pokročilém stadiu výrazně zhoršuje kvalitu života. Léčba může zhoršení zraku zpomalit. SYNDROM SUCHÉHO OKA – ve vyšším věku se snižuje tvorba slz a oči se hůř zvlhčují. Jsou pak náchylnější k podráždění, pálí, svědí nebo řežou. Potíže zhoršuje klimatizace, topení nebo dlouhé koukání do obrazovky. Pomáhá pravidelný odpočinek, zvlhčující kapky a někdy i úprava léků. DIABETICKÁ RETINOPATIE – u lidí s cukrovkou může dojít k poškození cév v sítnici. Zpočátku nebolí ani nevadí, ale časem může vést až ke ztrátě zraku. Čím déle člověk cukrovku má, tím větší je riziko. Proto by diabetici měli chodit na oční vyšetření i tehdy, když ještě žádné potíže nemají.