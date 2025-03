Žlučník potřebuje péči. Co mu pomáhá a škodí?

Malý váček ležící na pravé straně těla, pod žebry, v těsném sousedství jater, má především shromažďovací funkci, dostává se do něj žluč z jater – a zjednodušeně řečeno, žlučník ji pak dávkuje dál hlavně podle toho, co organismus právě tráví.

Příliš vydatná a zároveň ne zcela zdravá strava tento orgán, ale i játra, slinivku, žaludek nebo střeva, zatěžuje, střídmost v jídle naopak udržuje žlučník zdravější. K problémům s ním, k nimž patří kupříkladu zánět, kolika či přítomnost kaménků, přispívá i nedostatek pohybu a další civilizační nešvary.

Pokud už se vám někdy žlučník ozval, zjistěte, co mu vadí. U každého člověka to může být něco jiného, od tučného přes česnek po mák anebo oříšky... Dbejte na zdravou a vyváženou stravu a také pitný režim, hýbejte se, protahujte boky a žebra, dobře dýchejte.

Potíže se žlučníkem se většinou ohlásí nepříjemně a opět to u každého může být trochu jinak – někoho bolí zpředu pod žebrem, jinému bolest střílí do zad, další trpí špatným trávením a nadýmáním, a to hlavně po jídle. Sonografické vyšetření a krevní testy pomohou odhalit, co se žlučníkem je a jaká by měla být další léčba.

Vylaďte si emoce

Východní medicína někdy vyčítá té západní, že žlučník bere jen jako rezervoár, který se dá snadno odstranit. Šmik, a člověk bez něj může žít. Zasvětila mu měsíc březen a spojuje ho i s city a pocity.

Už starověký lékař Hippokrates dlouho před naším letopočtem, když stanovoval čtyři typy osobností, dal jako tělní tekutinu cholerikům žluč. Také se říká, že pokud se člověk vzteká, žluč mu v těle kyne. Nejde o žádný nevědecký postoj, uvědomíte-li si, jak souvisí žlučník a psychika. Ve stresu nebo vzteku se většinou stáhne celé tělo včetně útrob. Ztuhne bránice, mezižeberní svaly přestanou správně pracovat, zhorší se dýchání, ale také trávení.

Negativní emoce celkově oslabují tělo i duši a se žlučníkem se spojují třeba i nenávist, nervozita nebo nerozhodnost. Velmi často se však stává, že když se nemocný zbaví trápení a trochu zkrotí výkyvy nálad, uleví se i jeho žlučníku.

Pomáhají bylinky Žlučník má rád hořké, proto jsou ty nejúčinnější léčivky také této chuti. Ale jde si na ni zvyknout. Léčbu bylinami vždy konzultujte s lékařem. Co tedy pít při potížích se žlučníkem? Puškvorec obecný: Jde o mokřadní rostlinu, která miluje vodu. Sbírají se její oddenky. Tato léčivka je opravdu hořká a odvar z ní silný, proto byste neměli pít víc než šálek denně. Puškvorec zároveň uklidňuje, uvolňuje křeče, posiluje vážně nemocné a působí močopudně. Čekanka obecná: Blankytně modrá kytka rostoucí na loukách a u cest byla oblíbená už v dávnověku, k léčení se využívá zejména kořen. Právě ten je jednou z bylin pro žlučníkáře. Prospívá však i játrům a pomáhá snižovat hladinu cukru v krvi. Smetanka lékařská: Běžně se jí říká pampeliška a pro zlepšení činnosti žlučníku se také doporučuje její kořen. Ovšem bylinkářka Maria Treben radila vždy na jaře trhat v čistém prostředí stvoly pampelišek a denně jich několik dobře rozžvýkat. I listy, které jsou jemně hořké chuti, se dají používat v kuchyni, třeba do salátů, lépe se po nich tráví.

Článek vznikl pro časopis Tina.