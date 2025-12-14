Životní styl má bezesporu značný vliv na kondičku. Nepatří k němu jen to, jestli máte vyváženou stravu a pravidelně se věnujete nějaké sportovní aktivitě. Je možné sem zařadit i zlozvyky, které když odbouráte, vylepšíte si zdraví.
Zlozvyk: Zíráte často do monitoru
Většina elektronických zařízení, která se běžně užívají, vyzařuje vysokoenergetické modré světlo. Jeho hlavní nevýhodou je narušení přirozeného biorytmu a negativní vliv na zrak. Digitální únava očí tak na žebříčku kancelářských syndromů přebírá pomyslné prvenství od karpálních tunelů.
Důsledky: Celodenní práce na počítači v kombinaci s pravidelným sledováním mobilu, televize, hraním počítačových her, navíc s nedostačujícím pobytem venku, má za důsledek potíže s viděním. Pacienti si často stěžují na podráždění, pocit suchých očí, obtížnější zaostřování i bolest hlavy.
Chraňte oči pravidlem 20-20-20 a pravidelně mrkejte, radí lékařka
Řešení: Řiďte se pravidlem „20–20–20“. Tedy: Každých 20 minut se na 20 vteřin podívejte do dálky 20 stop neboli alespoň 6 metrů. Ulevíte tím zaostřovacím očním svalům. Ujistěte se také, že je místnost, v níž pracujete, dobře osvětlená.