Zlozvyky, které škodí zdraví. Nejčastější chyby, které děláme každý den

Těsnáte si nohy v botách, jíte někdy za pochodu a na záchod chodíte s mobilem? Tyto zlozvyky, které dělá nevědomky spousta lidí, vypadají zdánlivě jako drobnosti, přesto mohou mít v dlouhodobém měřítku špatný dopad na zdraví a výrazně přispět ke vzniku i k rozvoji mnoha nemocí.
Část 1/5
Ilustrační snímek

Životní styl má bezesporu značný vliv na kondičku. Nepatří k němu jen to, jestli máte vyváženou stravu a pravidelně se věnujete nějaké sportovní aktivitě. Je možné sem zařadit i zlozvyky, které když odbouráte, vylepšíte si zdraví.

Zlozvyk: Zíráte často do monitoru

Většina elektronických zařízení, která se běžně užívají, vyzařuje vysokoenergetické modré světlo. Jeho hlavní nevýhodou je narušení přirozeného biorytmu a negativní vliv na zrak. Digitální únava očí tak na žebříčku kancelářských syndromů přebírá pomyslné prvenství od karpálních tunelů.

Důsledky: Celodenní práce na počítači v kombinaci s pravidelným sledováním mobilu, televize, hraním počítačových her, navíc s nedostačujícím pobytem venku, má za důsledek potíže s viděním. Pacienti si často stěžují na podráždění, pocit suchých očí, obtížnější zaostřování i bolest hlavy.

Chraňte oči pravidlem 20-20-20 a pravidelně mrkejte, radí lékařka

Řešení: Řiďte se pravidlem „20–20–20“. Tedy: Každých 20 minut se na 20 vteřin podívejte do dálky 20 stop neboli alespoň 6 metrů. Ulevíte tím zaostřovacím očním svalům. Ujistěte se také, že je místnost, v níž pracujete, dobře osvětlená.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: S čerty nejsou žerty. Jak dobře znáte tuto pekelně dobrou pohádku?

S čerty nejsou žerty

Pohádka S čerty nejsou žerty patří mezi největší české vánoční klasiky. V našem kvízu si ověříte, jak dobře znáte postavy, hlášky i zákulisní zajímavosti z natáčení. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

Kvůli extrémnímu vzhledu přichází o rodinu, měnit se ale žena nehodlá

Lucy kvůli extrémnímu vzhledu přijde o celou rodinu. Ačkoli jsou následky...

Lucy Krasota z Německa už několik let svým vzhledem fascinuje své okolí i celý svět. Někteří lidé jsou nadšení, jiní naopak zděšení. A negativních reakcí se ženě dostává i od rodiny. Vlastní babička...

Žena si nechala prodloužit nohy o čtrnáct centimetrů, chtěla být vyšší

Větší nohy si přála už od útlého věku. Až v dospělosti si svůj sen splnila.

Třiatřicetiletá modelka a umělkyně Theresia Fischerová z Německa tolik toužila po delších nohách, že si je nechala prodloužit operativní cestou, která byla nesmírně náročná a bolestivá. Přesto by...

Extrémní proměny hvězd, díky kterým se změnily k nepoznání

Slavní, kteří jsou k nepoznání.

Být hercem nemusí být vždy procházka růžovým sadem. Obzvlášť, pokud po hercích scénář vyžaduje výraznější proměnu, jejíž součástí je například extrémní hubnutí nebo naopak přibírání na váze. Někdy...

Žena má za sebou extrémní proměnu. Zhubla a je k nepoznání

Shodila desítky kilo, ale k dokonalosti jí to nestačilo. Měla totiž na těle...

Čtyřiatřicetiletá Amy Kane z Chicaga ještě před lety plakala, kdykoli se na sebe podívala do zrcadla. Byla nešťastná ze své obezity a toužila mít štíhlejší a zdravější tělo. „Měla jsem pocit, že mám...

Kýč, umělá prsa a minisukně. Victoria Beckhamová nebyla vždy symbolem vkusu

Návrhářka a bývalá Spice Girl Victoria Beckhamová si silikonové implantáty...

Victorie Beckhamové je nyní všude plno. Nejen, že o ní vyšel životopisný dokument na Netflixu, díky manželově pasování na rytíře je nyní šlechtičnou. Její módní značka si možná i díky tomu získává...

14. prosince 2025

Pozor na danajské dary. Co dělat, když naletíte na zdánlivou výhodu?

Ilustrační snímek

Jak se říká: Není všechno zlato, co se třpytí. I věci nebo situace, které vám vstoupí do života a zpočátku vypadají skvěle, se můžou jednoho dne proměnit v noční můru. Co s tím?

14. prosince 2025

Je vám pořád zima? Zkuste pořádně rozhýbat své krvinky

Ilustrační snímek

Mít věčně studené ruce i nohy není nic příjemného ani v létě, natožpak v zimě. Klepete se stále zimou? Nepodceňujte to. Chladné končetiny totiž mohou být jedním z prvních varovných příznaků ischemie.

14. prosince 2025

Zlozvyky, které škodí zdraví. Nejčastější chyby, které děláme každý den

lustrační snímek

Těsnáte si nohy v botách, jíte někdy za pochodu a na záchod chodíte s mobilem? Tyto zlozvyky, které dělá nevědomky spousta lidí, vypadají zdánlivě jako drobnosti, přesto mohou mít v dlouhodobém...

14. prosince 2025

Tajemství z červeného koberce? Tuto pravdu odhalily slavné hvězdy

Slavní, kteří si to na červeném koberci příliš neužívají.

Vypadají dokonale, jsou to hvězdy, které všichni obdivují. Málokdo však tuší, že ve skutečnosti na červeném koberci dost trpí a nemohou se dočkat chvíle, kdy odhodí róby a doma si pohodlně lehnou do...

14. prosince 2025

Křenová omáčka s uzeným masem

Křenová omáčka s uzeným masem
Recept

Lehké

45 min

Křen dodá uzenému masu tu správnou chuť.

Nemá nohy a ruku, ale život bere mladý muž s úsměvem

Muž nemá ruce, ale sám říká, že si hendikepovaný nepřipadá. Rád lidem opakuje,...

Timur Mason se narodil bez nohou a ruky. Přesto neztrácí optimismus a říká, jak rád je na světě. Inspiruje lidi po celém světě a stále opakuje, že život je dar. „Děkuji všem, že to nevzdali. A hlavně...

13. prosince 2025

Tipy na lepší náladu: zaručeně funguje zpěv, jídlo, ale i vůně

ilustrační snímek

Že jste vždy dobře naložení? Buď jste děti Štěstěny, anebo si trochu lžete do kapsy. Každého někdy posednou chmury, otrávenost, depka, chandra. Co s tím? Poradíme, jak si zaručeně spravit náladu.

13. prosince 2025  1:43

Horoskop pro každé znamení na 51. týden roku 2025

Ilustrační snímek

Vánoce jsou za rohem! Co nám hvězdy připravily do týdne před vánočními svátky? Lvi, zkuste si vzít volno a vypusťte vše rušivé. Máte šanci na krásné dny. Vodnáři, vy jste hotoví manažeři přes dárky....

13. prosince 2025

Jak si rychle ulevit od rýmy, osvědčené tipy a triky

Ilustrační fotografie

Rýmu považujeme za samozřejmou součást podzimu a zimy, ale i ona může pořádně potrápit. Neexistuje jediný typ rýmy ani univerzální způsob, jak se jí zbavit. Správná péče ale rozhoduje.

13. prosince 2025

Zahraniční hvězdy, které byly v roce 2025 zatčeny

Těmto slavným to v roce 2025nevyšlo a skončili za mřížemi.

Zlatá smůla v lásce. Těmto hvězdám se lepila smůla na paty v mnohém. A nakonec kvůli tomu skončily ve vězení. Podívejte se, které osobnosti si v roce 2025 důkladně prohlédli vězení. Za mříže se...

13. prosince 2025

Marcipánové kuličky, croccanti i perníková roláda. Vánoce podle cukrářky

Croccanti na míse s dalším cukrovím.

Máte chuť vyzkoušet letos o Vánocích netradiční, ale o to zajímavější cukroví, které bude nejen skvěle chutnat, ale také krásně vypadat? Nabízíme vám inspiraci od zkušené cukrářky a lektorky Anety...

13. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.