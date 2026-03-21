Životní styl má bezesporu značný vliv na zdraví. Nepatří do něj jen to, zda máte vyváženou stravu a pravidelně se věnujete nějaké sportovní aktivitě. Je možné sem zařadit i zlozvyky, za jejichž odbourání vám tělo poděkuje.
Jíte za chůze nebo ve spěchu
Není čas, a tak snídáte za pochodu, oběd do sebe jen naházíte, pokud ho vůbec stihnete. Výjimečně to je odpustitelné – ovšem pokud to děláte pravidelně, zaděláváte si na problémy. Nehledě na to, že ve spěchu často popadnete první, co vám přijde pod ruku, bez ohledu na nutriční hodnoty.
Důsledky: Zaprvé jídlo v chvatu znamená základ pro žaludeční vředy. Při rychle snědeném jídle navíc nehltáte jen potravu, ale i vzduch, což vede k plynatosti a říhání.
Řešení: Vezměte si dobrý příklad od jižanských národů. Viděla jste někdy v Itálii či v Chorvatsku, že by lidé do sebe spěšně naházeli oběd? Najíst se v klidu a ještě vše stíhat je možné. Pokud máte málo času, dejte si něco menšího, připravte si jídlo dopředu nebo zkuste třeba proteinové drinky.