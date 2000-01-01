náhledy
Ženy i muži známí z pódií či stříbrného plátna si uvědomují, že péče o tělo a mysl je po padesátce ještě důležitější než v mládí. Zatímco někteří sázejí na intenzivní tréninky, jiní dávají přednost jemnější józe a vědomému přístupu k životu. Podívejte se, jak o sebe v druhé půlce života pečují nejpřitažlivější lidé planety.
Jennifer Anistonová sází na kombinaci jógy, silového tréninku a boxu. V posledních letech propadla metodě Pvolve, která posiluje hluboké svaly bez přetěžování kloubů. Dbá na dostatek bílkovin, kvalitní spánek a přerušovaný půst. Její klíč k úspěchu? Konzistence a minimum extrémů.
Halle Berry je symbolem síly a disciplíny. Kvůli diabetu 1. typu si dlouhodobě hlídá hladinu cukru v krvi, což ovlivnilo i její stravovací styl. Preferuje nízkosacharidový, až ketogenní režim s vysokým podílem zdravých tuků a bílkovin. Cvičí téměř denně a zaměřuje se hlavně na silový trénink. Box je její vášní – nejen kvůli fyzičce, ale i mentálnímu uvolnění. Často sdílí náročné kruhové tréninky kombinující core, činky i odporové gumy. Tvrdí, že po padesátce je klíčové budovat svalovou hmotu, protože chrání metabolismus.
Cindy Crawfordová zůstává věrná klasice, která funguje už dekády. Její tréninky kombinují kardio, dřepy, výpady a práci s lehkými váhami. Cvičí třikrát až čtyřikrát týdně a často přidává turistiku nebo jízdu na kole. Zdůrazňuje, že po menopauze je důležité posilovat kvůli hustotě kostí. V jídle se drží pravidla 80/20 – většinu času jí zdravě, ale občas si dopřeje. Její snídaně bývá bohatá na bílkoviny, oběd lehký a večeře střídmá. Vyhýbá se sladkým nápojům. Každý den se snaží o přirozený pohyb mimo posilovnu. Velký význam přikládá kvalitnímu spánku. Její přístup je realistický a dlouhodobě udržitelný.
Salma Hayeková přiznává, že není fanouškem hodin strávených v posilovně. Místo toho sází na krátké, ale pravidelné cvičení zaměřené na správné držení těla. Praktikuje restorativní jógu a věnuje se funkčnímu posilování s vlastní vahou. Tvrdí, že aktivuje svaly i během běžných činností – například při čištění zubů stojí na jedné noze. Její jídelníček je středomořsky laděný, plný zeleniny, ryb a zdravých tuků. Nevyhýbá se dobrému jídlu, ale dbá na kvalitu surovin. Důležitá je pro ni hormonální rovnováha. Klade důraz na radost ze života a zdravé sebevědomí.
Hugh Jackman je známý extrémní fyzickou přípravou na role. Jeho trénink kombinuje těžké váhy, dřepy, mrtvé tahy a tlakové cviky. V období přípravy jí až šest jídel denně s vysokým obsahem bílkovin. Využívá periodizaci – fáze objemu střídá s redukcí tuku. Praktikuje i přerušovaný půst mimo natáčení. Po padesátce více dbá na klouby a zahřívání. Zařazuje mobilitu a strečink. Klade důraz na disciplínu, ale zároveň ví, kdy ubrat. Spánek považuje za klíčový pro regeneraci svalů.
Australská modelka Elle Macphersonová dlouhodobě tvrdí, že klíčem k její postavě není extrémní trénink, ale každodenní pohyb. Miluje dlouhé procházky po pláži, plavání a jemnou jógu. Po padesátce výrazně omezila intenzivní kardio a přešla na šetrnější formy cvičení. Důraz klade na hormonální rovnováhu a kvalitu trávení. Její jídelníček je převážně rostlinný, s dostatkem zeleniny, zdravých tuků a kvalitních bílkovin. Vyhýbá se cukru a alkoholu. Každé ráno začíná teplou vodou s citronem a dbá na alkalizující potraviny. Otevřeně mluví o tom, že po menopauze je regenerace zásadní. Spánek a minimalizace stresu jsou podle ní stejně důležité jako cvičení. Její přístup je spíš o dlouhověkosti než o honbě za vyrýsovanými svaly.
Daniel Craig při přípravě na roli Jamese Bonda vsadil na HIIT, silový trénink a box. Cvičil pět až šest dní v týdnu. Tréninky byly krátké, ale intenzivní. Zaměřoval se na funkční sílu a výbušnost. V jídelníčku omezil alkohol a cukr. Přednost dostávaly libové bílkoviny, zelenina a komplexní sacharidy. Po padesátce více dbá na prevenci zranění. Důležitou součástí je regenerace a fyzioterapie. Jeho filozofie je jednoduchá – kvalita nad kvantitou.
Naomi Campbellová si postavu udržuje kombinací silového tréninku, pilates a jógy. Spolupracuje s osobními trenéry a cvičí několikrát týdně. Věří v krátké, intenzivní tréninky zaměřené na celé tělo. Její jídelníček je převážně rostlinný a často praktikuje období očisty. Nejí lepek ani mléčné výrobky. Dbá na hydrataci a kvalitní doplňky stravy. Po padesátce více pracuje na flexibilitě a mobilitě. Zdůrazňuje, že mentální rovnováha je klíčem ke zdravému tělu. Meditace a dechová cvičení jsou součástí její rutiny. Věří, že disciplína je důležitější než motivace.
Nicole Kidmanová je zastánkyní přirozeného pohybu. Miluje běhání venku a často ji při běhu doprovází manžel. Tento sport kombinuje s plaváním a jógou, aby si udržela flexibilitu. Necvičí extrémně tvrdě, ale pravidelně. V jídle dodržuje pravidlo střídmosti – nevyhýbá se ničemu, ale dbá na kvalitu. Věří, že dlouhodobá udržitelnost je důležitější než krátkodobé diety. Po padesátce více dbá na klouby a regeneraci. Spánek považuje za zásadní faktor vitality. Její přístup je vyvážený a bez extrémů. Klíčem je pro ni radost z pohybu.
Hvězda akčních filmů Tom Cruise je extrémně aktivní i po šedesátce. Kombinuje silový trénink s lezením, šermem, jízdou na motorce a během. Jeho příprava na filmové role zahrnuje funkční trénink a vysokou intenzitu. Cvičí téměř denně. Strava je přísně kontrolovaná, s důrazem na kvalitní bílkoviny a zeleninu. Vyhýbá se cukru a přejídání. Dbá na nízký příjem kalorií rozdělený do více menších jídel. Po padesátce klade důraz na mobilitu a prevenci zranění. Neustálý pohyb považuje za elixír mládí. Jeho energie je výsledkem disciplíny a konzistence.
George Clooney nikdy nebyl fanouškem extrémních diet. Sází na pravidelný pohyb, zejména cyklistiku a lehký silový trénink. Po zdravotních komplikacích začal více dbát na regeneraci. Je zastáncem středomořské stravy. Preferuje kvalitní suroviny před kvantitou. Omezil alkohol a dbá na dostatek spánku. Tvrdí, že po šedesátce je důležité zůstat aktivní každý den. Nesnaží se o extrémní svalový objem. Důležitá je pro něj rovnováha mezi prací a odpočinkem.
Lenny Kravitz je i po šedesátce známý svou vypracovanou postavou. Cvičí pravidelně silově, často venku nebo ve svém domácím fitness. Miluje běhání a funkční trénink. Jeho strava je velmi čistá, založená na rostlinných potravinách a jednoduchých receptech. Vyhýbá se průmyslově zpracovaným potravinám. Tvrdí, že tělo reaguje na kvalitu jídla víc než na množství. Důležitá je pro něj disciplína, spánek a duševní pohoda jsou součástí jeho režimu, jak se udržet fit.
Sandra Bullocková si postavu udržuje dlouhodobě díky kombinaci disciplíny a pestrosti. Už roky spolupracuje s trenérkou Simone De La Rue, která ji vede ke střídání pilates, tanečního kardio tréninku a silového cvičení s vlastní vahou. Trénuje zhruba čtyřikrát až pětkrát týdně, ale intenzitu přizpůsobuje pracovním povinnostem. Její jídelníček je vyvážený a poměrně přísný během pracovního týdne. Preferuje libové bílkoviny, zeleninu, celozrnné přílohy a zdravé tuky. O víkendech si ale dopřeje – například oblíbené sladkosti nebo mexickou kuchyni. Sama říká, že 80 % času jí čistě a 20 % nechává prostor radosti. Sandra otevřeně mluví o tom, že s přibývajícím věkem si více hlídá duševní zdraví a učí se říkat ne projektům, které by ji vyčerpaly.
Brad Pitt staví svou formu hlavně na silovém tréninku rozděleném podle svalových partií, který doplňuje funkčním kardiem, například boxem nebo sprinty. Cvičí pravidelně, ale po šedesátce klade větší důraz na zahřátí, mobilitu a regeneraci než na extrémní váhy. Ve stravě je disciplinovaný především během natáčení – omezuje cukr, alkohol a průmyslově zpracované potraviny. Jí menší porce s vyšším podílem bílkovin, zeleniny a komplexních sacharidů. Mimo pracovní režim si ale dopřeje větší volnost, protože preferuje dlouhodobě udržitelný přístup před drastickými dietami.
Gwyneth Paltrowová je dlouhodobě věrná metodě Tracy Andersonové, která kombinuje taneční kardio s posilováním malých svalových skupin vysokým počtem opakování. Stravování je u ní součástí celkového „wellness“ životního stylu. V minulosti experimentovala s makrobiotikou i přísnými očistami, dnes mluví spíš o střídmosti a kvalitních surovinách. Často praktikuje přerušovaný půst a první jídlo mívá až kolem poledne. Nedávno vyzkoušela ozonovou terapii (ozone therapy), při které se krev mimo tělo obohatí o směs kyslíku a ozonu a poté se vrací zpět do krevního oběhu. Proceduru popisovala jako součást svého zájmu o alternativní wellness metody, i když je třeba dodat, že vědecké důkazy o jejích přínosech jsou omezené a odborníci k ní přistupují opatrně.
