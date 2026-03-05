|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
I po padesátce jsou fit a vypadají skvěle. Jak o sebe pečují známé celebrity
KVÍZ: Zvládli byste přijímačky z češtiny? Otestujte si znalost přísloví
Znáte opravdu všechna česká přísloví? Tento kvíz vás prověří nejen v nejznámějších rčeních, ale také v těch, která v minulých letech při přijímacích zkouškách z českého jazyka dokázala zaskočit i...
Na place hráli sourozence, v reálném životě přeskočila jiskra a tvořili pár
Několik měsíců si slavní herci a herečky byli na place tak blízcí, až mezi nimi přeskočila jiskra a dali se dohromady. A to přitom před kamerou ztvárnili role sourozenců. Podívejte se do naší...
Slavní v boji s obezitou: Kdo dokázal zhubnout a proč?
Svět si připomíná den obezity, připomeňte si s námi v naší galerii slavné hvězdy, které se obezity zbavily. Ať už dietami, zdravým životním stylem, injekcemi na hubnutí či operací žaludku. Mnoho...
Slzy u moře, šok z paneláku. Vyměněná manželka letěla do Itálie
Nová Výměna manželek zavedla diváky do slunné Itálie. Pohodová Dáša si vyzkoušela život v rodině s úplně jiným životním stylem a musela se poprat s jazykovou bariérou. Zdeňka si připomněla, jaký je...
Lékař varuje, co nemít doma, pokud se chcete vyhnout rakovině
Armit Garg je lékařem, který se v USA věnuje především oboru hematologie a onkologie. Je také velmi aktivní na sociálních sítích a sledujícím dává rady ohledně zdraví. A varuje je i před věcmi, které...
Selhání ledvin jako hrozba budoucnosti. Co říkají odborníci?
Chronické selhání ledvin se může do roku 2040 stát pátou nejčastější příčinou úmrtí. Jak tomu zabránit? O tom budou na tiskové konferenci ke Světovému dni ledvin hovořit přední čeští odborníci. Přímý...
Slavní, kteří byli usvědčeni z nevěry
Nevěra zabolí hlavně ty, kteří byli podváděni. Ale pak zabolí také ty, co podváděli. Obzvlášť, když jsou to veřejně známé osobnosti, na které nevěra praskla. Podívejte se do naší galerie, o kom se už...
Zázračné léky na hubnutí pomohou. Máte je chtít, nebo za to nestojí?
Léky na hubnutí dnes slibují rychlé výsledky a plní titulky médií. Skutečnost je ale složitější. Odborníci i pacienti se shodují – bez změny životního stylu fungují jen dočasně. A místo vysněné...
Sako by měla mít každá žena. Hlavně, ať vám dobře sedí
Minimálně jedno sako by měla mít v šatníku každá žena. Snadno se kombinuje, a když vám dokonale padne, unosíte ho pro nejrůznější příležitosti. Jaký střih a barva jsou trendy a které sako bude vaší...
Sklenička jako únik z reality. Jak poznat, že máme zaděláno na problém
Sklenka vína po práci nebo pivo k seriálu. Pro mnoho lidí běžný způsob, jak zakončit den a odpočívat. Přesto si někteří postupně všimnou, že bez alkoholu se uvolňují hůř. Už samotná představa večera...
I po padesátce jsou fit a vypadají skvěle. Jak o sebe pečují známé celebrity
Ženy i muži známí z pódií či stříbrného plátna si uvědomují, že péče o tělo a mysl je po padesátce ještě důležitější než v mládí. Zatímco někteří sázejí na intenzivní tréninky, jiní dávají přednost...
Kdo by chtěl mít doma velrybu? Helena v Extrémních proměnách zhubla 68 kilo
Ve 27 letech vážila Helena 171 kilogramů. Již dlouho toužila být zdravá, líbit se sama sobě a třeba i najít lásku. Svou váhu chtěla dostat pod magickou stovku za pomoci trenéra Martina Košťála a díky...
Epidemie rovnátek. Zájem o ně má stále víc dospělých, nosí je i psi, líčí zubař
Zdá se, že snad každý Čech potřebuje rovnátka na zuby. Nebo je to móda? Jaké jsou (ne)výhody rovnátek? A kdy je nasadit? Magazín Víkend DNES vyzpovídal zubaře Jakuba Hladíka.
Po pádu na lyžích ochrnula od krku dolů, dnes je z ženy umělkyně
Šestadvacetiletá Rebecca Koltunová z New Yorku nebyla, co se lyžování týče, žádný nováček. Na svahu byla jako doma už od čtyř let a lyžovala perfektně. Pak ale na svahu nešťastně upadla a probudila...
Slavní v boji s obezitou: Kdo dokázal zhubnout a proč?
Svět si připomíná den obezity, připomeňte si s námi v naší galerii slavné hvězdy, které se obezity zbavily. Ať už dietami, zdravým životním stylem, injekcemi na hubnutí či operací žaludku. Mnoho...
Přátelství muže a ženy ustát jde. Ale chce to jasná pravidla
Jedním z nejdiskutovanějších témat už od pradávna je, zda může být vztah mezi mužem a ženou založen výhradně na přátelské bázi. Stručná odpověď neexistuje... Pojďme si tyto vztahy rozebrat...
Pojďme se červenat. Poradíme, jak vybrat dokonalou tvářenku
Řadí se mezi ty nejstarší kosmetické prostředky, přitom stále vládne tendence podceňovat její sílu. Chudák růž, přitom toho dokáže tolik! Umíte si vybrat správný odstín?