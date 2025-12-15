Zimní únava útočí: Hlavní pilíře, jak získat energii, klid a koncentraci

Podzimní a zimní měsíce s sebou pravidelně přinášejí pocit skleslosti, pokles motivace a neustálou únavu. Krátké dny, chlad a nedostatek slunečního svitu představují pro náš organismus velkou výzvu. Odborníci upozorňují, že zimní útlum není známkou lenosti — jde o přirozenou reakci těla na změnu světelných podmínek. Podle Daniela Dlabaji, zakladatele české značky Tackera, zaměřené na čisté a funkční zdroje energie, je klíčem kombinace světla, pohybu, správného jídelníčku a kvalitních přírodních stimulantů. Jen tak lze předejít nežádoucím výkyvům energie, které zimní období běžně doprovází.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Adobe Stock

Je důležité pochopit, že únava není jen lenost. Kratší dny signalizují tělu vyšší produkci melatoninu, hormonu spánku, což narušuje náš cirkadiánní rytmus. Navíc se snižuje syntéza vitamínu D, jehož nedostatek je prokazatelně spojen se zvýšenou únavou. Jak tedy získat zpět ztracenou vitalitu?

Běžné energetické nápoje představují riziko

Řada lidí si při pocitu únavy pomáhá energy drinky, které slibují rychlé nakopnutí. Jejich pravidelná konzumace však představuje pro organismus značné riziko. Hlavními viníky jsou extrémně vysoký obsah cukru a kofein.

Jedna plechovka běžného energy drinku může mít 25–45 gramů cukru, což je 6–10 kostek. To způsobí prudký nárůst glukózy v krvi, a následně stejně prudký pokles.

Po vypití nápoje s vysokým obsahem cukru vystřelí hladina glukózy v krvi nahoru během několika minut. Tělo na to reaguje prudkým vyplavením inzulinu, což vede k rychlému poklesu energie – takzvanému cukrovému pádu,“ vysvětluje Daniel Dlabaja ze společnosti Tackera. „Proto se po sladkém energetickém drinku často dostaví únava, podrážděnost nebo další chuť na sladké.“

To je přesně důvod, proč po energy drinku přichází ospalost nebo nutkání dát si další. Cukr vytváří glykemickou houpačku, která:

  • rozhází koncentraci,
  • unaví mozek,
  • zvyšuje podrážděnost,
  • podporuje přibírání,
  • a dlouhodobě přetěžuje metabolismus i slinivku.

K tomu se přidávají umělá aromata, barviva, konzervanty a v některých případech i velké množství kofeinu, které představují další zátěž pro organismus.

Některé typy těchto nápojů mohou v jedné třetinkové láhvi obsahovat až 200 miligramů kofeinu, což se rovná přibližně čtyřem šálkům espressa, dvěma plechovkám Red Bullu, nebo šesti plechovkám Coca-Coly. Podle odborníků je tato dávka, často doplněná o vysoký obsah draslíku, pro dětské ledviny nepřiměřená. Podle průzkumu HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) konzumuje pravidelně energetické drinky deset procent českých školáků ve věku 13 až 15 let, a často je pijí i děti mladší.

Důsledky takové stimulace mohou být vážné. Jak primář dětského oddělení vítkovické nemocnice v Ostravě Jan Boženský upozorňuje, vypití takového množství kofeinu zamává i s dospělým: „U dětí nastává neuvěřitelná stimulace kardiovaskulárního systému, zpočátku nepříjemné pocity spojené se zvýšením srdeční akce, pak obrovská euforie, nakonec nastane útlum organismu. Dlouhodobými účinky jsou poruchy spánku a poruchy chování.

Vysoký příjem cukru pak přispívá k rozvoji obezity, zubního kazu a riziku vzniku cukrovky 2. typu. Odborníci ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) proto opakovaně zdůrazňují, že pro děti nic jako doporučené či bezpečné množství energetického nápoje neexistuje.

ilustrační snímek
NápojMnožství kofeinu
espresso (40 ml)60-80 mg
instantní káva (100 ml)20-100 mg
černý čaj (100 ml)20-40 mg
zelený čaj (100 ml)10-20 mg
limonáda (100 ml)0-20 mg
energy drink (100 ml)30-100 mg

Nebezpečí přitom ještě zvyšují další problémy, které mohou přijít. Může se totiž dostavit takzvaný kofeinový pád. Ten provází náhlý pocit únavy a malátnosti, bolest hlavy, podrážděnost, úzkost nebo pocit dezorientace. Což jsou stavy, které pro studium mají opačný efekt, než který jsme si od nápoje původně slibovali, a při řízení mohou být vyloženě nebezpečné. Není se tak čemu divit, že lidé hledají alternativy. V posledních letech nabývá na popularitě například yerba maté jako náhrada kávy.

Energetické nápoje z přírodních surovin

Existují i zdravější alternativy energy drinků, které jsou založené na ovocných šťávách obohacených o kofeinové extrakty například z kakaových bobů, čaje nebo zelených kávových bobů. Cílem je získávání kofeinu z takových zdrojů, které jej uvolňují postupně,“ potvrzuje XY ze společnosti Tackera a dodává, že „nástup stimulačního efektu u nich není tak výrazný jako u kávy a energy drinků, ale efekty působí dlouhodoběji a následné vyprchání kofeinu z těla není tak výrazné?“

Další výhodou přírodních alternativ energetických nápojů je, že neobsahují umělá barviva, aromata a konzervanty, ani přidaný cukr. A protože se prodávají v sypké formě, je možné nápoj namíchat, případně během snídaně přidat do mléka či jogurtu, abyste měli dost sil po celý den.

Přírodní alternativy postupná energie bez cukru

Velkou popularitu si získávají funkční nápoje postavené na složkách z přírody, které kombinují přírodní kofein s vitamíny a extrakty rostlin. Jednou z nich je i česká Tackera – sypký nápoj, který se stal oblíbeným mezi studenty, řidiči, sportovci i lidmi s psychicky nebo fyzicky náročnou prací.

„Cílem je, aby se energie uvolňovala postupně, bez výkyvů a bez nepříjemného kofeinového pádu, a hlavně aby člověk ři konzumaci neškodil svému zdraví,“ vysvětluje Daniel Dlabaja ze společnosti Tackera.

Proč jsou přírodní alternativy lepší?

  • využívají přirozené zdroje kofeinu (čaj, kakao, kávové boby),
  • neobsahují umělá aromata, barviva ani konzervanty,
  • neobsahují přidaný cukr,
  • energii uvolňují postupně,
  • nezatěžují žaludek jako silná káva.

Jak funguje Tackera?

Tackera je v sypké formě, takže si člověk zvolí sílu i způsob přípravy. Prášek si může smíchat s vodou, perlivou voodu, mlékem nebo třeba přisypat do jogurtu. Chuťových variant je několik — od ovocných po limitované edice — takže si každý najde svou oblíbenou verzi.

Ilustrační snímek

Dejte si světelnou terapii přirozeným světlem

Doplnit energii můžete také pomocí přirozeného světla. Využijte každou minutu denního světla! Světlo je klíčový regulátor energie a nálady. Snažte se co nejdříve po probuzení otevřít žaluzie a vystavit se světlu, a to i pod mrakem.

  • Ranní expozice: 15 až 20 minut chůze dopoledne venku může výrazně pomoci stabilizovat váš spánkový rytmus a omezit produkci melatoninu přes den.
  • Světelná terapie (BLT): Pokud trpíte výraznou sezónní skleslostí, lze zvážit použití certifikovaných světelných lamp (světelná terapie), typicky s intenzitou 10 000 luxů, které se používají brzy ráno. Vždy je však dobré toto řešení konzultovat s lékařem.

Pohybem proti splínu

V chladu se nám do cvičení nechce. Nicméně pohyb je jedním z nejlepších, a hlavně bezplatných léků proti únavě. I mírná aktivita zvyšuje prokrvení, zlepšuje náladu díky produkci endorfinů a stimuluje celý metabolismus.

Zkuste zařadit alespoň 30 minut středně náročné aktivity denně. Může to být rychlá procházka, jóga doma nebo lehké posilování s vlastní vahou. Cílem není podat maximální výkon, ale pravidelně stimulovat tělo i mysl.

ilustrační snímek
ilustrační snímek

Energie z talíře

V zimě má tělo tendenci vyhledávat těžší a sladší jídla, což vede k rychlým výkyvům hladiny cukru a následnému energetickému propadu (crashi).

Pro stabilní přísun energie se zaměřte na:

  • Komplexní sacharidy: Ovesné vločky, celozrnné pečivo, luštěniny nebo hnědá rýže uvolňují energii postupně.
  • Zdravé tuky a bílkoviny: Ořechy, semínka, avokádo, tučné ryby a kvalitní mléčné výrobky jsou klíčové pro hormonální rovnováhu a dlouhodobé zasycení.
  • Přírodní stimulanty: Pokud potřebujete podpořit soustředění, výkon nebo koncentraci, sáhněte po osvědčených přírodních zdrojích, jako je kofein z kávy nebo čaje, případně bylinné extrakty. Důležité je, aby složení bylo co nejpřirozenější a bez umělé chemie.
ilustrační foto
Cereálie (ilustrační snímek)
Ilustrační snímek

Závěrem

Zimní únava nemusí být osudem. Kombinace světla, pohybu, správné stravy a přírodních zdrojů energie dokáže výrazně pomoci. Pokud hledáte bezpečnou alternativu k energetickým nápojům, česká Tackera nabízí postupné uvolňování energie, nulový obsah cukru a energie ze složek přírody, které nezatěžuje organismus.

