Klepete se pořád zimou? Pět nejčastějších příčin, proč je vám chladno

Mrznete, i když ostatní kolem vás jsou v pohodě? Pocit chladu může být signálem, že tělu něco chybí nebo nefunguje tak, jak má. Přinášíme vám pět nejčastějších důvodů, proč je vám pořád zima.
Stává se vám, že jdete s partnerem ven, a zatímco on má i v mrazu teplé ruce, ty vaše připomínají kusy ledu? Není divu. Obecně se totiž ví, že muži jsou vůči chladu odolnější než ženy. Mají větší podíl svalové hmoty, která pomáhá produkovat a udržovat teplotu těla.

V ženském těle je naopak více podkožního tuku. Tahle vrstva sice na první pohled působí jako „izolant“, ale vzhledem k tomu, že je dál od krevních cév, vůbec nehřeje. Proto si řada žen stěžuje na chladné ruce a nohy. Je to i váš případ?

Důvody zimomřivosti

Samozřejmě, ne každá žena patří do kategorie zimomřivých Sněhurek. Podle vědců totiž existují typy lidí, kteří mají zvýšenou citlivost na chlad.

Příčin tohoto problému může být spousta. My jsme odhalili pět z nich. Zjistěte, jestli se některý z těchto „spouštěčů chladu“ netýká přímo vás...

Léky „na tlak“

Trápí vás hypertenze neboli vysoký krevní tlak? Pak určitě máte ve své lékovce i beta blokátory, léky určené na snížení krevního tlaku. Tyhle tablety obsahují látku zvanou metoprolol, která zpomaluje tep a snižuje krevní tlak. Pod jejím vlivem dochází k zúžení cév na rukou a nohou – a tím i ke špatnému prokrvení těchto částí těla. Výsledkem je brnění, necitlivost a chlad v končetinách.

Vysoký krevní tlak je tichý zabiják. Nepodceňujte varovné příznaky

První pomoc: Pokud se cítíte delší dobu zkřehlí, poraďte se s lékařem o výměně léků na vysoký krevní tlak. Existují totiž preparáty (například kalciové blokátory), které nemají takové vedlejší účinky. Do té doby beze studu noste teplé rukavice a ponožky, které vaše obtíže alespoň částečně zmírní.



19. ledna 2026

