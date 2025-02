Spánek, správná snídaně i otužování. Tipy, jak přežít zimu a zůstat fit

Také si marně lámete hlavu, jak to udělat, abyste zase dopnula své oblíbené džíny, které se kvůli vánočnímu hodování smrskly o celou konfekční velikost? A zároveň se nechcete vzdát v tomto období lenošení s hrnkem horké čokolády, co tak sladce konejší nervy, když za oknem padají trakaře? Věřte, že to jde a ani to moc nebolí.