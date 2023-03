Deset jednoduchých rad a tipů, jak zatočit se zimní depresí

1. Zkuste královnu bylin

Se stresem, špatným a neklidným spánkem, úzkostmi nebo oslabenou imunitou si dokáže skvěle poradit ashwagandha (ašwaganda) neboli indický ženšen. Tato neuvěřitelně účinná bylinka je známá v Indii a Číně už tisíce let, přezdívají zde „královna o bylin“. Její pověst se nese ve znamení z blahodárných účinků na lidský a organismus, které jsou známé v rámci ájurvédy po tisíciletí a v západním světě je potvrdily - desítky vědeckých studií.

Její hlavní účinky spočívají ve snížení stresu a zlepšení spánku, ale také přispívá k vitalitě a dodává energii.

2. Chvalte sami sebe

Každý den si večer zrekapitulujte, co se vám povedlo. Uvařili jste chutné jídlo, ušli jste počet kroků, který jste si sami vytyčili, nebo se vám podařilo odevzdat s předstihem pracovní úkoly? Tak to jsou přece dobré zprávy! Spousta lidí má tendenci se spíše podceňovat a své úspěchy bagatelizovat. Dodejte si sebevědomí a kapku dobré nálady tím, že sami sebe pochválíte. Nemusí to být nahlas a před ostatními. Stačí, že o tom budete vědět vy.