Co dělat, když je vám pořád zima. Na vině může být štítná žláza i stres

Spousta z nás už by si přála jaro. Není divu, zima je totiž pro ženy náročnou zatěžkávací zkouškou: Určitě to znáte, pořád je vám zima, mrznou vám ruce a ještě víc nohy, a zatímco kolegové chodí do práce v tričku, vám není ani ve třech vrstvách skutečně teplo.

Jsou ženy opravdu tak přecitlivělé? Ale kdepak! Je to spíš tím, že z anatomického hlediska mají nevýhodu, co se týče zásobení teplem. Ženské tělo totiž chladne rychleji než jeho mužský protějšek. Příčinou je svalová hmota. Zatímco u žen na ni připadá průměrně 25 procent, u mužů činí podíl této tělu vlastní „tepelné elektrárny“ úctyhodných 40 procent.

A jako by to ještě nestačilo, ženy mají navíc i tenčí kůži a citlivější receptory chladu. Už od 15 °C tlumí váš mozek prokrvování rukou a nohou, aby se udrželo teplo ve středu těla. U mužů to začíná až při zhruba 10 °C.

Asi vás tedy příliš nepřekvapí zjištění vědců z USA: Ruce žen jsou průměrně o 2,8 °C chladnější. Ovšem pokud si pouštíte naplno topení, když se ostatní potí, měla byste si promluvit s lékařem. Stálý pocit chladu může být totiž někdy signálem toho, že s vaším tělem není něco v pořádku.