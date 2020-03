Mezi námi ženami. Jaké jsou nejčastější otázky o dámském zdraví?

Výtok z pochvy, bolest v určitých sexuálních polohách, „Viagra“ pro ženy. Takové věci řeší zhruba 85 procent žen starších čtyřiceti let.

A je to úplně přirozené – tělo se nám vlivem hormonů proměňuje a my tak řešíme sexualitu a s tím také to, co si od svého partnera přejeme a co od společného milování očekáváme. Ne vždycky je v ordinaci gynekologa čas nebo odvaha ptát se na takové intimnosti.

Jak se můžu zbavit bolesti při sexu?

V důsledku nedostatku hormonů v období klimakteria se poševní sliznice ztenčuje a pochva je sušší. To může způsobovat při sexu pálení a bolest. V tom případě vám pomůže hormonální mast. Alternativou je laserové ošetření vaginální sliznice.

Mám si dělat starosti kvůli výtoku z pochvy?

Normální poševní výtok je bělavě zabarvený a pachově neutrální. Podle období cyklu se může lehce měnit jeho množství a konzistence. To je úplně normální.

Ale když je výtok zelený nebo tmavožlutý, páchne, je ho podstatně více než obvykle, nebo ho doprovází svědění, měla byste se poradit s lékařem. Může to být totiž příznak nějakého onemocnění, které je nutné léčit.

V období přechodu začíná být pochva náchylnější k patologickému výtoku – za normálních okolností nás totiž poševní sekret chrání proti bakteriím a plísním.

Co pomáhá při poklesu dělohy?

Pokud nezpůsobuje prolaps (pokles) dělohy žádné problémy, léčit se nemusí. Když ho ovšem provázejí takové symptomy, jako je inkontinence nebo výrazná změna pozice dělohy, je nutné najít vhodný způsob léčby.

Často pomůže i důsledné posilování pánevního dna zaměřené na svalovou vazivovou tkáň. Pokud není účinné, může vám gynekolog nasadit takzvaný pesar. Ten chrání tkáň a brání tomu, aby děloha klesla příliš nízko. Musí se zhruba každé dva měsíce vyměňovat.

Operace je smysluplná jen tehdy, když má pacientka pocit cizího tělesa ve vagině.

Existují nějaké sexuální polohy šetrné vůči zádům?

Bolí vás záda v některých konkrétních polohách? Nebojte se promluvit si o tom se svým partnerem. Pokud trpíte bolestmi zad, nebo máte občas problémy s kyčlemi a koleny, jsou pro vás nejvhodnější ty sexuální polohy, při kterých oba partneři leží. A to takové, kdy nemusíte mít ani příliš roztažené nohy, ani nehrozí podvrtnutí kloubu. Hodí se k tomu například laterální pozice (na boku) nebo „lžička“.

Poloha takzvaně „na pejska“ je úlevná, když je pro vás bolestivý předklon. Současně se opěrné polštářky pod břichem postarají o to, aby se žena neprohýbala v kříži.

Je něco jako viagra také pro ženy?

Na ženské libido dokonale působící medikament na lékařský předpis u nás zatím neseženete. Zkusit můžete různé výživové doplňky, které koupíte v lékárně i bez receptu.

Je krvácení v menopauze nebezpečné?

Ke změnám hormonální rovnováhy nedochází náhle, ale postupně v průběhu jednoho až pěti let. Kvůli těmhle nepravidelným změnám můžete i po menopauze občas zaznamenat krvácení. Pokud ovšem nemáte už celý rok žádné krvácení a pak se najednou zase objeví (byť jen minimální), měla byste navštívit lékaře. Mohlo by jít o jiný problém, například polyp.

Trpím občasným únikem moči, co proti tomu můžu dělat?

Inkontinence by se měla léčit co nejrychleji. Gynekolog může zjistit, jestli je problém způsobený hormony, močovým měchýřem, nebo pánevním dnem. Nové metody, například využití vaginálního laseru, bývají velmi účinné právě u začínající inkontinence.