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Ženy si pamatují hádky, muži cestu. Jak funguje lidská paměť?

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Proč si některé ženy vybaví do nejmenšího detailu dávnou hádku, zatímco muži bez problémů najdou cestu i bez navigace? Rozdíly nejsou jen otázkou stereotypů. Souvisí s tím, jak náš mozek ukládá a zpracovává vzpomínky.

Naše paměť není bezpečný mentální trezor, ve kterém se všechno ukryje a zase vyndá, bude-li to třeba, nefunguje ani jako počítačový disk, na který se nahrává a nahrává, ale spíše je to něco jako přepisující se filmový pás. To starší se přemaže novým.

Objevte svůj paměťový typ. Pomůže vám to při učení i v běžném životě

Vzpomínky, zážitky a vše, co si pamatujeme, formuje naši osobnost, schováváme si emoce a díky paměti se můžeme lépe orientovat v každodenním světě.

Prozkoumali jsme, jak funguje naše paměť s přibývajícím věkem, v čem nás porážejí delfíni nebo jak pomocí pěti jednoduchých triků proměníte svou mysl v dokonalý počítač.

Jak si zapamatovat PIN?

Pro zapamatování čtyřmístného čísla si představte každou číslici jako konkrétní věc, kterou ta číslice připomíná. Ze symbolů pak složte krátký, bláznivý příběh.

0 – vajíčko, prsten
1 – svíčka, hokejka
2 – labuť, had
3 – trojzubec, prsa
4 – židle, stůl
5 – hák, těhotná žena
6 – třešeň, zámek
7 – kosa, vlajka
8 – sněhulák, brýle
9 – balonek na šňůrce

Takže třeba PIN 2814. Představte si, jak labuť (2) narazí do sněhuláka (8), ze kterého vypadne hořící svíčka (1) přímo na dřevěnou židli (4), která začne hořet. Čím bizarnější představa, tím rychleji a hlouběji se do paměti uloží.

Muži versus ženy

Podle rozsáhlých výzkumů mají ženy v průměru lepší verbální paměť a pamatují si věci rychleji. Jsou lepší v uchovávání detailů. Přesně vědí i po letech, co kdo na oslavě řekl, co měl na sobě, jak se u toho tvářil.

Tohle muži vytěsňují, ale líp si pamatují třeba cestu odněkud někam, vyznají se v terénu. Snáze si pamatují mapy a třeba technické poruchy u pračky, kola nebo auta.

Co se děje s věkem?

S přibývajícím věkem se lidský mozek přirozeně zmenšuje a ubývá mu kapacita krátkodobé paměti. Kolem padesátého roku věku se rozdíly mezi pohlavími paradoxně ještě více prohlubují. Ženy si i v tomto věku udržují svěžejší a rychlejší paměť než jejich mužští vrstevníci.

Dobrá zpráva ale je, že slovní zásoba a životní moudrost se věkem naopak zlepšuje. Podle odborníků dochází v lidském mozku k vrcholu v pětadvaceti letech. Pak už je jenom v našich rukou, jak začneme s mozkem zacházet.

Konec zapomínání. 15 tipů, jak zlepšit svou paměť

Mozek navíc funguje jako sval, tedy pokud ho budete pravidelně trénovat, třeba čtením, luštěním nebo učením se novým věcem, zůstane fit až do hlubokého stáří.

Nákupní seznam

Tahle technika hravě využívá vaši prostorovou paměť. Spojte položky z nákupu s dobře známým místem, třeba se v duchu projděte po bytě.

  1. Určete si třeba takovouhle trasu: vchodové dveře > věšák > zrcadlo > pohovka.
  2. V hlavě si představujte a vytvořte příběh třeba pro mléko, banány, chleba a prací prášek, které potřebujete koupit.
    Vchodové dveře: Klika je celá ulemptaná od mléka, které z ní kape. Věšák: Místo kabátů na něm visí obří trsy žlutých banánů.
    Zrcadlo: Pomazané tlustou vrstvou másla a je v něm zaražený bochník chleba.
    Pohovka: Konečně jste v cíli, unavení dosednete, ale když si sednete, vyletí do vzduchu oblak pracího prášku a vy začnete kýchat.
  3. V obchodě se v duchu projděte po bytě – a hned budete vědět, co koupit.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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