Ženy cvičí méně než muži. Kvůli nedostatku času i bezpečí

Jen 43 procent mužů v USA se během týdne dostatečně hýbe – u žen je to ovšem jen 33 procent. Ukázaly to výsledky výzkumu, který vyšel letos v únoru v Journal of the American College of Cardiology.

Ale podobné informace vycházejí z výzkumů po celém světě. Například rozsáhlá studie z roku 2017 zkoumala rozdíly mezi (ne)aktivitou žen a mužů ve 142 zemích světa. Autorský kolektiv pracoval s daty Světové zdravotnické organizace a zjistil, že ženy jsou v průměru méně aktivní ve všech zkoumaných zemích s výjimkou osmi.

Rozdíly začínají v dětství

„Bariér pro to, aby ženy více sportovaly, je nespočet a jsou komplexní,“ upozorňuje přední vědecký časopis The Lancet s tím, že rozdíly v pohybové aktivitě chlapců a dívek začínají už v raném věku. Cituje i vědeckou zprávu z Velké Británie, která se zaměřila na dívky ve věku od tří do jedenácti let. Už u nich se s věkem postupně snižovala jak radost z pohybu, tak důvěra ve vlastní sportovní dovednosti.

„Mnoho dívek a žen od určitých pohybových aktivit odrazují obavy ze stereotypů nebo nejistota ohledně fyzického vzhledu… Do sportování se u nich také méně investuje – to zahrnuje nedostatečný přístup k vybavení, dopravě na trénink nebo trenérům, ale také k bezpečným a příjemným sportovním zařízením,“ doplňuje The Lancet.

Stejně to vidí i Melissa Boppová, profesorka kineziologe na Pennsylvánské státní univerzitě. „Mladí muži mají více příležitostí ke sportovnímu vyžití. V roce 2019 na středních školách sportovalo zhruba 3,4 milionu dívek, tedy o 1,3 milionu méně než chlapců,“ popisuje situaci ve Spojených státech.

Nepříjemné i nebezpečné cvičení

Boppová také potvrzuje, že ženy obecně vstupují do dospělosti s menší sebedůvěrou, kterou jim dospělí nepomáhali tolik budovat. Další překážku může tvořit to, že se u žen klade důraz na jiné emoční benefity cvičení. Zatímco u mužů je častěji spojené s pocitem radosti a úlevy od stresu, ženy už od mládí slyší, že mají sportovat kvůli vzhledu nebo aby zhubly.

„To nám se stresem nepomůže. Jenže když nám cvičení nepřináší radost, nejsme tak motivovaní si na něj vyhradit čas,“ varuje americká kardioložka a specialistka na prevenci Martha Gulati.

Při cvičení v posilovně nebo i venku se navíc ženy častěji cítí nepatřičně, nepříjemně nebo dokonce v ohrožení. V rozsáhlé sportovní studii uvedlo 42 procent žen, že je trápí nedostatek bezpečných prostorů, kde by mohly cvičit. Se strachem z obtěžování, často založeným na konkrétní zkušenosti, se jich svěřilo 32 procent.

Tyto obavy se vztahují na fitness centra, ale z velké části také na sportování venku. Podle výzkumu značky Adidas se celých 92 procent běžkyň bojí o vlastní bezpečí. Více než polovina jich na trati zažila obtěžování – nepříjemné poznámky, troubení z okolo jedoucích aut a třeba i sledování. Jít běhat po práci, kdy už je tma? Pro mnoho žen pochopitelně nemyslitelné. Kdy jindy však na běhání najít čas?

Jak se více hýbat? 1. Cvičte ve dvojici Ať už je to kamarádka, dcera nebo trenér, pocit „závazku“ vůči někomu jinému může pomoci s pravidelností. A vědět, že v posilovně, na cyklostezce nebo na běžecké trati nejste sama, zase s pocitem bezpečí. 2. Zkuste ženskou posilovnu Existuje čím dál více fitness center určených přímo pro ženy nebo „dámských zón“ v těch smíšených. Pokud máte zkušenost s nepříjemnými pohledy či narážkami, tady se budete cítit lépe. 3. Sportujte pro svoje blízké Máte problém dělat něco jen tak sama pro sebe? Berte to tak, že tím pečujete i o svoje blízké, radí Melissa Boppová. I vaše děti přece budou rády, že je máma zdravá a není ve stresu! Navíc jim tak předáte dobré návyky do života. 3. „Málo pohybu“ neexistuje Nevyčítejte si, že nesportujete „dost“. Každý pohyb má smysl, ať už je to pár ranních pozdravů slunci, 15 minut na rotopedu, nebo procházka se psem. Hlavní je hledat v pohybu radost, ne povinnost.

O hodinu času méně

Právě nedostatek času na sportování trápí většinu dospělých žen, zejména pokud mají děti. „Ženy stále hrají výrazně větší roli v péči o děti a vedení domácnosti – mnoho z nich navíc ke své placené práci –, a mají tedy obecně méně volného času,“ píše The Lancet.

Podle nejnovějších výzkumů máme k rovnoměrně rozloženým povinnostem opravdu ještě daleko: zpráva organizace GEPI z letošního roku uvádí, že ženy mají o 13 procent méně volného času než muži, a to hlavně proto, že na nich spočívá více neplacené práce v domácnosti. Nejhůř jsou na tom ženy ve věku 35 až 44 let, které mají denně o hodinu volného času méně než jejich mužské protějšky.

Autorka knihy Fair Play Eve Rodsky vyzpovídala 500 heterosexuálních párů a zjistila, že i když se povinnosti dělí, bývají ženy v nevýhodě. Většina mužů zodpovídala za úkoly, které se daly provádět v různých denních dobách: sekání trávníků, drobné opravy. Ženy měly zase častěji na starost věci vázané na konkrétní čas, například výpravu dětí do školy nebo přípravu večeře.

„Moje klientky si na sebe udělají čas až ve chvíli, kdy není potřeba se postarat o nikoho jiného,“ popsala pro New York Times terapeutka a klinická sociální pracovnice Stephanie Roth-Goldberg. „Jejich postoj k volnočasovým aktivitám se dá shrnout slovy: Kam bych to mohla nacpat?“

Ženám sport prospívá – víc!

V takovém rozvrhu se čas na cvičení vyhrazuje těžko. Jenže nedostatek fyzické aktivity může mít dlouhodobě negativní dopady na naše zdraví a kvalitu života. Ženy sice žijí v průměru o šest let déle než muži, ale zároveň dožívají v horším zdraví. Častěji a delší dobu trpí chronickými nemocemi, jako jsou srdeční choroby, cukrovka nebo deprese.

Letos publikovaná studie, která se zaměřila na vztah kardiovaskulárních onemocnění, pohybu a genderu, přitom naznačuje, že sport je pro ženy ještě prospěšnější než pro muže – i když zatím přesně nevíme proč. „U všech účastníků a účastnic se ukázalo, že je lepší sportovat aspoň trochu než vůbec. Ale u žen měl pohyb z nějakého důvodu ještě působivější účinky,“ podotýká kardioložka Martha Gulati.