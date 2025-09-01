U žen se riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění zvyšuje od 35 let věku. „Tepny žen poškozuje z hlediska tradičních rizikových faktorů více než tepny mužů kouření, cukrovka a lipidy zvané triglyceridy. Příčinou jsou ženské pohlavní hormony, jejichž funkce evolučně zahrnovala zvýšení krevní srážlivosti – tedy snížení pravděpodobnosti vykrvácení během porodu, případně při silné menstruaci,“ uvádí profesor Jan Piťha, vedoucí Laboratoře pro výzkum aterosklerózy IKEM.
A dodává, že tato výhoda se však s prodlužujícím věkem žen stává rizikovou, a je–li porušena vnitřní část tepenné či žilní stěny, může přispět k život ohrožujícím komplikacím.
Pro tepny představuje hlavní riziko aterosklerotický plát – při porušení jeho povrchu dochází ke vzniku krevní sraženiny, což může mít za následek velmi rychlý uzávěr srdeční tepny.
„Podobným způsobem při uzávěru tepny zásobující mozek může dojít k trvalému ochrnutí. Naproti tomu tvorba krevní sraženiny v oblasti hlubokých žil dolních končetin nevzniká na podkladě aterosklerotického plátu, ale porušením celistvosti vnitřku žilní stěny, zpomaleným krevním průtokem a zvýšenou krevní srážlivostí. Následně může dojít k uvolnění této sraženiny a její embolizaci neboli vmetení do plicních tepen, což je opět život ohrožující stav,“ vysvětluje profesor Jan Piťha.
Ženská specifika
Kromě rozdílného vlivu již zmíněných rizikových faktorů mají ženy specifika, která mohou ovlivnit jejich kardiovaskulární systém – ženské pohlavní hormony a jejich kolísání, a to v rámci menstruačního cyklu, těhotenství nebo menopauzy.
Mezi specifické rizikové faktory patří předčasný porod, hypertenzní onemocnění v těhotenství, gestační diabetes či přetrvávající zvýšená tělesná hmotnost po těhotenství.
Škodí antikoncepce?
V souvislosti s těmito riziky se často mluví o hormonální antikoncepci – jako spouštěči závažnějších kardiovaskulárních příhod.
„Nicméně lze tvrdit, že není–li přítomno aterosklerotické poškození tepen ani závažné onemocnění žilního systému, je hormonální antikoncepce bezpečná. Výskyt kardiovaskulárních onemocnění spojených s hormonální antikoncepcí v absolutních číslech je i v tom nejširším pojetí obecně velmi malý,“ vysvětluje profesor Piťha.
„Kromě výběru vhodné antikoncepce je však pro její bezpečné užívání velmi důležitá dlouhodobá absence všech rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění: kouření, nadváhy, snížené pohybové aktivity, vysokého krevního tlaku a zvýšených koncentrací krevních tuků a cukrů,“ zdůrazňuje lékař.
