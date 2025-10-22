Když intimita bolí: proč trápí ženy suchost pochvy a jak ji zvládnout

Suchost pochvy je téma, o kterém ženy často mlčí, přestože trápí každou druhou po 45. roce života. Přináší bolest, nejistotu i obavy z intimity. Přitom jde o přirozený projev hormonálních změn, který má řešení. Otevřenost je první krok k pohodlí i k návratu sebevědomí.

Ilustrační fotografie | foto: Getty Images

Suchost pochvy patří mezi ty intimní obtíže, o kterých se příliš nemluví. Ženy ji často skrývají i před nejbližšími a přiznávají se k ní až tehdy, když už je jejich každodenní život nepříjemně ovlivněn.

Přitom jde o zcela běžný projev, se kterým se podle odborníků setká až polovina žen nad 45 let. Nejčastěji se suchost objevuje v období perimenopauzy a menopauzy. V tomto čase klesá hladina estrogenu, což se promítá i do stavu poševní sliznice. Ta je tenčí, méně pružná a produkuje méně přirozeného sekretu.

Pět potíží, které často mohou za bolestivý sex. Pozor na zdánlivé banality

„Urogenitální systém je bez estrogenu suchý a málo pružný, takže často vznikají při sexu oděrky, pálí to a bolí. Suchost ale ženy vnímají i při sportu nebo dlouhém sezení,“ vysvětluje gynekoložka Kristýna Koutná.

Takový diskomfort může vést k obavám z intimního kontaktu, poklesu sebevědomí a napětí ve vztahu.

„Ženy se za tyto příznaky stydí a často se svěřují až na odchodu z ordinace. Přitom jde o běžný důsledek hormonálních změn, který má řešení,“ dodává lékařka.

Kde se suchost bere

Nejde jen o menopauzu. Suchost pochvy může doprovázet také těhotenství, kojení, dlouhodobou sexuální abstinenci nebo užívání hormonální antikoncepce. Spouštěčem bývají i antibiotika, antidepresiva či onkologická léčba. U mladších žen ji může vyvolat intenzivní sport, poruchy příjmu potravy nebo chronický stres.

Základem je zdravý životní styl, dostatek tekutin a otevřená komunikace s partnerem. Úlevu přinášejí také speciální vaginální gely a hydratační přípravky. Osvědčila se kyselina hyaluronová, která regeneruje a hydratuje, nebo fytoestrogeny, jež napodobují účinek estrogenu a navracejí tkáním pružnost.

Návaly horka i zvětšení prsou. Známé ženy otevřeně promluvily o menopauze

Otevřenost jako klíč

Promluvit o svých obtížích s partnerem, gynekologem či kamarádkou může být první krok k úlevě. Perimenopauza a menopauza jsou přirozenou etapou života – a péče o sebe není slabost, ale nutnost.

Suchost pochvy tedy nemusí být bolestivé tajemství. S vhodnou péčí, otevřeností a správnými produkty je možné vrátit pohodlí i sebevědomí do každodenního života.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

22. října 2025

