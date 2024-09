Bolestivá menstruace trápí mnoho žen. Tipy, které vám mohou pomoci s úlevou

Menstruační bolesti, které se mohou někdy objevovat i jeden až dva dny před začátkem menstruace, ale především pak i během menstruace samotné, mívají celou řadu příčin. Rozhodně by však neměly být výrazně obtěžující – takové už patří do rukou gynekologa, který by měl zjistit jejich příčinu.

Nejen bolesti

Během menstruace se u řady žen objevují bolesti břicha, někdy to mohou být až křeče v podbřišku. Zejména pak hned na začátku menstruace. Nemusí to být pravidlem, stejně tak jako se nemusí pravidelně objevovat každý měsíc. To je velmi individuální.

Obvykle je způsobují silnější stahy dělohy při odlučování silně prokrvené děložní sliznice a také určitá hormonální nerovnováha, která se u některých žen v době menstruace vyskytuje. Mohou se ale přidávat také bolesti hlavy a zad, napětí v prsou, pocit nevolnosti nebo i průjem. Někdy může jít ruku v ruce s bolestivou menstruací i o celkově nepříjemné pocity, podrážděnost, špatnou náladu i únavu.

Za bolestmi břicha mohou stát i křečové žíly

Zvláštní skupinu menstruačních bolestí představují ty vyvolané endometriózou. Je to stav, kdy se sliznice z dutiny děložní dostane i do jiných ženských orgánů či jejich částí, kupříkladu do vaječníku, děložních vazů nebo pobřišnice. Tato sliznice v průběhu cyklu reaguje na hormonální změny stejně jako ta v děloze, a proto působí potíže.

Kdy je třeba jít k lékaři Každá žena by měla zpozornět ve chvíli, kdy registruje další nepříjemné příznaky, jako je například intenzivní bolest provázená závratěmi, zvracením či mdlobami. Jestliže je bolest na počátku menstruačního krvácení slabší a s postupující menstruací sílí, pak jde o charakteristické příznaky endometriózy. V těchto případech je dobré poradit se s lékařem. Zvláště u bodavých a píchavých bolestí, které vznikly náhle, je vhodné lékaře vyhledat co nejdříve.

Vinu za bolesti lze přičítat i cystám na vaječníku, zvláště pak dojde-li k jejich prasknutí. A aby toho nebylo málo, za potížemi v oblasti podbřišku někdy překvapivě stojí i křečové žíly. Ty se totiž nenacházejí pouze na nohou, ale zvláště u žen po porodech se objevují též kolem dělohy. Příčinou bolestí může být také myom, tedy nezhoubný nádor z děložní svaloviny. Všechny zmíněné příčiny by vám měl pomoci řešit gynekolog.

Posilujte pánevní dno

„Prudké bolesti před menstruací a během ní však bývají nejčastěji způsobeny svalovou dysbalancí pánevního dna, která vede až k vychýlené kostrči poznatelné na pohmat. Další příčinou může být blokáda žeber nebo na páteři, dokonce i zdánlivě nesouvisející, jako je například blokáda na přechodu lebky a prvního krčního obratle,“ vysvětluje vedoucí fyzioterapeutka FYZIOkliniky Iva Bílková.

Uvolnit menstruační bolesti proto mohou pomoci speciální cviky, především ty na posílení pánevního dna, osvědčený je také soubor specifických cviků metody Ludmily Mojžíšové.

Cvičit je třeba pravidelně a hlavně dlouhodobě, zpočátku ideálně pod dohledem fyzioterapeutky, která nejenže jednotlivé cviky vysvětlí, ale dohlédne i na jejich správné provádění, aby přinesly očekávaný účinek.

Také pravidelné provádění jógy nebo břišních tanců může pomoci uvolnit tělo a zmírnit menstruační bolesti.

Omezte kávu a hodně pijte

Když se menstruační bolesti objeví, je vhodné pokud možno co nejvíce dodržovat klidový režim a hodně odpočívat. Úlevu od bolestí může přinést i poloha na boku v klubíčku a teplo na břicho nebo třeba i teplá sprcha. Důležitý je také dostatek tekutin a čerstvých vitaminů z ovoce a zeleniny.

Pokud je menstruace bolestivá jen mírně, není nutné vyhledat lékaře, vystačíte s tabletou proti bolesti a doplněním magnézia či vitaminu B6. Lze vyzkoušet i komplexní přípravky určené přímo na projevy menstruace.

Při bolestivé menstruaci se nedoporučuje pít alkohol a pokud možno ani kávu či jiné nápoje s obsahem kofeinu. Také je lepší se vyvarovat pálivých pokrmů a těch nadýmavých, které mohou bolesti břicha i zhoršit.

Rovněž je velmi důležité omezit stres, protože ten obecně zhoršuje jakoukoli bolest, tedy i tu při menstruaci, a navíc prohlubuje celkové nepohodlí. Pokud víte, že vám na začátku menstruace nebývá úplně dobře, neplánujte si na ty dny žádné složité úkoly, omezte třeba i cestování.

Cvik na procvičení pohyblivosti pánevního dna Vzpřímeně se posaďte na střed gymnastického míče. Chodidla opřete celou plochou o zem na šíři boků a váhu celého těla držte uprostřed.

Podsazujte pánev tak, že spona stydká se pohybuje vpřed, jako když chcete vyhrbit záda v bederní oblasti, hrudník během tohoto pohybu však neklesá. Poté pohyb provádějte v opačném směru, kostrč se pohybuje vzad, prohněte se co nejvíce v bederní oblasti. Opakujte dvacetkrát.

Vraťte se do výchozí polohy. Vysaďte pánev doprava/doleva, hrudník držte stále ve stejné pozici. Celé dvacetkrát zopakujte.

Článek vyšel v zářijovém vydání časopisu Zdraví.