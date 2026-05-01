Zelený zákal: tichý zabiják zraku, který může vést k oslepnutí

Tereza Dusová
Onemocnění, které přichází bez varování, ale o to záludnější je – zelený zákal. Dochází při něm k odumírání zrakového nervu. Pokud se nepodchytí včas, může způsobit ztrátu zraku. Jaké jsou nejčastější příznaky?
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Pokud vám oční lékař či optometrista nabídne měření nitroočního tlaku, neodmítejte ho (i kdybyste si za to měli připlatit). Zvýšený nitrooční tlak totiž může být předzvěstí vzniku zeleného zákalu. Stejně jako vysoký tlak v krvi poškozuje cévy, vysoký nitrooční tlak zase může poškodit oční nerv, a tím i vidění.

Přestože nejde o jediného původce onemocnění, je tím nejčastějším. Zpočátku navíc nemusí být příznaky nijak patrné. A když, tak jen těžko rozpoznatelné od běžné únavy.

Polovina pacientů o nemoci neví

„Zelený zákal se projevuje zhoršením periferního vidění, což pacient nemusí ze začátku vůbec poznat. Přibližně polovina pacientů o svém onemocnění neví, protože v počátečních stádiích nebolí. Proto jsou po čtyřicítce, kdy se zpravidla začíná objevovat, tolik důležité pravidelné kontroly u očního lékaře,“ referuje Pavel Stodůlka, přednosta sítí očních klinik Gemini.

Co přesně zelený zákal neboli glaukom způsobuje, není jasné. Roli hraje genetika, věk, stres nebo například i cukrovka nebo jiná onemocnění.

Včasná diagnóza zachrání zrak

Právě proto je dobré být obezřetní, dotknout se může každého z nás. „Výskyt zeleného zákalu se nejčastěji diagnostikuje u dospělých a riziko s přibývajícími roky roste. Zelený zákal ale mohou mít i mladí lidé a vzácně i děti,“ objasňuje lékařka Ivana Maťugová s tím, že nejohroženější jsou osoby starší 65 let.

Ovšem ještě víc alarmující je, že na glaukom neexistuje léčba. Jeho postup lze včasnou diagnostikou ale zastavit. Roli pochopitelně hraje i nastavená léčba, která je u každého pacienta jiná.

„Zelený zákal lze zastavit nebo zpomalit očními kapkami na snížení nitroočního tlaku. Pokud kapky nezabírají, může lékař navrhnout laserový či chirurgický zákrok, který nitrooční tlak sníží,“ vysvětluje přednosta Stodůlka. Pokud se zelený zákal neřeší, může dojít k nenávratné ztrátě zraku.

Průběh vyšetření

Vyšetření nitroočního tlaku a kontrolu očního pozadí (zrakového nervu) se nemusíte obávat, je zcela bezbolestné. Probíhá pomocí speciálního přístroje (tonometru), jehož pomocí vám lékař foukne do oka vzduch. V první chvíli je to nepříjemné, ale během několika vteřin o tom nevíte. Podle získaných hodnot pak lékař určí diagnózu.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

