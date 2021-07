Zelený zákal přichází nenápadně. Skončit může slepotou

Typy zákalu Zelený zákal má řadu forem. Nejčastěji jde o primární glaukom s otevřeným úhlem, kdy nitrooční tekutina volně protéká zornicí do přední oční komory a dále do takzvaného komorového úhlu tvořeného duhovkou a rohovkou. U angulárního glaukomu dochází k nalehnutí duhovky na rohovku, a tím k uzávěru komorového úhlu. Nitrooční tekutina nemůže protékat k odtokovým cestám, hromadí se v oku a její tlak prudce stoupá. To může vyústit až v akutní glaukomový záchvat doprovázený mlhavým viděním a prudkou bolestí. Tento stav vyžaduje okamžitý zásah lékaře a laserový či chirurgický operační zákrok. Traumatický sekundární glaukom může vzniknout jako následek těžkých tupých poranění oka (např. míčem, sněhovou koulí, zátkou od šampaňského). Při nich jsou zhmožděny tkáně uvnitř oka. Když se hojí, dochází k jizvení, které může zelený zákal vyvolat. Zelený zákal nemůže být vyvolán čtením, ručními pracemi, sledováním televize, prací s počítačem ani jiným zatěžováním očí a nemůže se jimi ani zhoršit.