Sedm důvodů, proč začít žít zdravě. Zhubnete a zlepší se vám spánek

Rady navíc Zjistěte si přesně, jaký je váš aktuální zdravotní stav, a poraďte se s praktickým lékařem o svém plánu. Vyhnete se tak případným zdravotním problémům, které přináší změna stravování nebo nevhodný pohybový režim. Pokud se rozhodnete změnit životní styl ve prospěch zdraví, lepší kondičky a štíhlejší postavy, můžete si na to najmout výživového poradce nebo to zvládnout bez něj. Zdravá strava a životní styl nejsou totiž nic extrémně komplikovaného. To, že je lepší ke snídani kaše z ovesných vloček nebo vejce se zeleninou než chleba se sádlem či uzeninou, ví každý.