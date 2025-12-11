Mladé ženy hledají bulku, ovšem nádor prsu není jen bulka, varuje vrchní sestra

Premium

Fotogalerie 7

„Každý úspěch našich pacientů mě motivuje jít dál,“ říká Petra Absolonová, vrchní sestra Gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně. S úsměvem mluví o prostatě, prsu, varlatech i tlustém střevu a dokáže člověka přesvědčit, aby si je nechal včas vyšetřit. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Jan Čáp
  20:00
Každý úspěch našich pacientů mě motivuje jít dál, říká Petra Absolonová, vrchní sestra gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně. S úsměvem mluví o prostatě, prsu, varlatech i tlustém střevu a dokáže člověka přesvědčit, aby si je nechal včas vyšetřit. Nejen pacientům tedy připadá jako anděl, který zasvětil svůj čas prevenci.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Co jsou to kolonošortky, jaké mýty provázejí screening a proč jsou kompetence zdravotní sestry důležité?

V posledních letech jste stále populárnější díky vašim seminářům o prevenci nádorových onemocnění. Jak jste na to s kolegyněmi přišly?
Začaly jsme s tím před pěti lety, kdy se o prevenci nemluvilo ještě tak mohutně jako dnes, takže si troufám říct, že jsme tady u nás v Masarykově onkologickém ústavu v Brně vlastně průkopnice. Náš ústav v téhle práci viděl smysl a dal nám zelenou. Jsem za to velice ráda. A začaly jsme s tím jednoduše proto, že jsme při práci na gastroenterologickém oddělení viděly, že sem pacienti velice často přicházejí už pozdě, to znamená s pokročilým nádorem.

A i když jsou dnes potřebné informace mediálně dostupné, víme také, že edukační letáky, brožurky a výzvy stylu: „Nekuřte, zemřete na rakovinu plic!“ už nikoho moc nezajímají. To není styl prevence, jaký by měl v budoucnu efekt. Vždyť kolik lidí přestane kouřit, když uvidí na krabičce cigaret někoho s tracheostomií, tedy chirurgickým výkonem, při němž se uměle vytvoří na krku otvor pro dýchání? Nikdo. A tak jsme se rozhodly přistoupit k tomu jinak.

Vidím, že například spoustu pacientů s nádorem slinivky vůbec netvoří alkoholici a kuřáci. Jsou to však lidé, kteří žijí ve vypjatém pracovním nebo osobním prostředí.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: S čerty nejsou žerty. Jak dobře znáte tuto pekelně dobrou pohádku?

S čerty nejsou žerty

Pohádka S čerty nejsou žerty patří mezi největší české vánoční klasiky. V našem kvízu si ověříte, jak dobře znáte postavy, hlášky i zákulisní zajímavosti z natáčení. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

Kvůli extrémnímu vzhledu přichází o rodinu, měnit se ale žena nehodlá

Lucy kvůli extrémnímu vzhledu přijde o celou rodinu. Ačkoli jsou následky...

Lucy Krasota z Německa už několik let svým vzhledem fascinuje své okolí i celý svět. Někteří lidé jsou nadšení, jiní naopak zděšení. A negativních reakcí se ženě dostává i od rodiny. Vlastní babička...

Žena si nechala prodloužit nohy o čtrnáct centimetrů, chtěla být vyšší

Větší nohy si přála už od útlého věku. Až v dospělosti si svůj sen splnila.

Třiatřicetiletá modelka a umělkyně Theresia Fischerová z Německa tolik toužila po delších nohách, že si je nechala prodloužit operativní cestou, která byla nesmírně náročná a bolestivá. Přesto by...

Modelka Imogen Anthony provokuje. Ráda se ukazuje téměř nahá

Jako vždy provokativní Imogen.

Čtyřiatřicetiletá modelka Imogen Anthony šokuje nejen na Instagramu. Miluje extravagantní modely, které mnohdy odhalují víc, než by bylo třeba. Ukazuje dokonalé tělo a fanouškům vždy vzkazuje, že...

I ženy vyššího věku milují sex, říká nejznámější milenka Velké Británie

„Nebudu se zahalovat jen kvůli věku. Lidé mají pocit, že starší ženy nemají...

Je jí sedmapadesát, ale už je babičkou a zároveň je považována za nejznámější milenkou Velké Británie. Gweneth Lee chce světu dokázat, že i ženy blížící se šedesátce stojí za hřích. „Každá žena si...

Mladé ženy hledají bulku, ovšem nádor prsu není jen bulka, varuje vrchní sestra

Premium
„Každý úspěch našich pacientů mě motivuje jít dál,“ říká Petra Absolonová,...

Každý úspěch našich pacientů mě motivuje jít dál, říká Petra Absolonová, vrchní sestra gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně. S úsměvem mluví o prostatě, prsu,...

11. prosince 2025

Jen výkon nestačí. Nesmyslný tlak na dokonalá těla ničí psychiku sportovců

Premium
ilustrační snímek

Není to jen problém ženských sportů. Kila, hubnutí a podvýživu řeší i muži. Proč v některých sportech stále přežívá neúměrný tlak na esteticky dokonalá těla, i když je extrémní štíhlost nezdravá?...

11. prosince 2025

Žena má za sebou extrémní proměnu. Zhubla a je k nepoznání

Shodila desítky kilo, ale k dokonalosti jí to nestačilo. Měla totiž na těle...

Čtyřiatřicetiletá Amy Kane z Chicaga ještě před lety plakala, kdykoli se na sebe podívala do zrcadla. Byla nešťastná ze své obezity a toužila mít štíhlejší a zdravější tělo. „Měla jsem pocit, že mám...

11. prosince 2025  11:08

Neodolatelná Chantel Jeffriesová dává své křivky ráda na odiv

Chantel svou krásou vyráží dech.

Třiatřicetiletá Chantel Jeffriesová jako DJ ukazuje lidem nejen krásy hudby, ale i svého těla. Podívejte se do naší galerie, jaké má křivky, které podpořila četnými plastikami. Pro její krásu ji...

11. prosince 2025  8:20

Vánoce v pohodě? Jde to. Řekněte si o pomoc a hlavně klid

ilustrační snímek

Jen málokdo si dokáže užít Vánoce přesně tak, jak je záhodno – a sice v klidu a pohodě. Už od první adventní neděle se běžné fungování přemění ve stres a odškrtávání povinností. Jak si svátky letos...

11. prosince 2025

Kosmetické dárky jsou nestárnoucí klasika. Těmito své blízké potěšíte

ilustrační snímek

Když nevíte čím potěšit, sáhněte po jistotě. Kosmetické balíčky lehce přizpůsobíte osobnosti obdarovaného.

11. prosince 2025

Den po operaci srdce jsem šel domů, lékaři mi zachránili život, říká Jiří

Ilustrační fotografie

Měl jsem vyrazit na výlet, ale osud tomu chtěl jinak a já začal řešit vážné zdravotní potíže. Naštěstí mi lékaři zachránili život a já mám teď nový kardiostimulátor. Čtenář Jiří napsal další díl...

11. prosince 2025

Se salámem, jablkem i kari. Bramborový salát podle šéfkuchařů i blogerek

Bramborový salát s ančovičkovým dresinkem a salátovými listy

Bramborový salát je pro mnoho z nás symbolem Vánoc. Bez něj by sváteční tabule jednoduše nebyla úplná. Každá rodina má svůj vlastní recept, který se dědí z generace na generaci a často se pečlivě...

11. prosince 2025

KVÍZ: S čerty nejsou žerty. Jak dobře znáte tuto pekelně dobrou pohádku?

S čerty nejsou žerty

Pohádka S čerty nejsou žerty patří mezi největší české vánoční klasiky. V našem kvízu si ověříte, jak dobře znáte postavy, hlášky i zákulisní zajímavosti z natáčení. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

vydáno 11. prosince 2025

Kávové hvězdičky s marcipánem

Kávové hvězdičky s marcipánem
Recept

Střední

60 min

Máte chuť si s cukrovím letos trochu víc pohrát? Pak nesmíte přehlédnout tento rafinovaný recept,...

Prodej bytu 2+kk, 70 m2 - Poděbrady
Prodej bytu 2+kk, 70 m2 - Poděbrady

Táboritská, Poděbrady - Poděbrady III, okres Nymburk
7 300 000 Kč

Více z nabídky 107 145 nemovitostí

Vodík jako pohon tělesné kondice? Mohl by zpomalit proces stárnutí, líčí vědec

Premium
„Pro stárnoucí populaci, která se přirozeně hůř vyrovnává se zánětlivými...

Již devátým rokem se věnuje výzkumu účinků inhalace molekulárního vodíku a konzumace hydrogenované vody na fungování lidského těla. „Pro stárnoucí populaci, která se přirozeně hůř vyrovnává se...

10. prosince 2025

Hvězda reality show odhalila všechny plastiky, které podstoupila

Kim přiznala, kolik plastik už za sebou má. Šokovala tím především své přátele,...

Sedmačtyřicetiletá hvězda reality show Kim Zolciaková z USA odhalila, kolik zákroků v oblasti plastické chirurgie už má za sebou. Prozradila i zpackanou operaci, kvůli které se cítila nesvá. „Musela...

10. prosince 2025  8:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.